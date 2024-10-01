Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II

Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1746Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1746
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 1746 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: BB-SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Lote 875Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Lote 875
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Fecha
    29 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 875 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano (932) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 72, Lote 683
BAC Numismatics
  • Fecha
    28 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 683 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2508Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2508
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2508 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Patinata Grading/Status: BB/qSPL Notes Patinata
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 640Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 640
Srebrna Uncja
  • Fecha
    29 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 640 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Waga 25g Srebro 900 Patyna
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Lote 869Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Lote 869
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Fecha
    29 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 869 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (2101) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II - Numisbalt, Auction 47, Lote 482
Numisbalt
  • Fecha
    12 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 482 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silver 24.89 g. KM 8.3.
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1145Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1145
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1145 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Ex Nomisma 21 live, lotto 754 con questa descrizione "Minimi colpetti al bordo ma bellissimo esemplare" Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1146Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1146
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1146 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Sigillata FDC da Numismatica Stefanini Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 68, Lote 670
BAC Numismatics
  • Fecha
    25 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 670 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Lote 2649
Aureo & Calicó, S.L.
  • Fecha
    29 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2649 Italia. 1872. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Raspadura en reverso. AG. 24,96 g. MBC+. Estimate: 30 EUR
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Lote 42377Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Lote 42377
Stack's Bowers
  • Fecha
    9 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 42377 ITALY. 5 Lire, 1872-M BN. Milan Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.3; MIR-554. A lovely near-Gem example, offering handsome luster, with alluring details and limited signs of handling. Estimate: $800 - $1,200. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA. 1872-M BN年義大利5 里拉。米蘭造幣廠。 近Gem狀態，光澤俏麗，細節動人，經手痕跡極少。
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Lote 835Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Lote 835
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Fecha
    21 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 835 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (816) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2127Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2127
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2127 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 64, Lote 696
BAC Numismatics
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 696 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 464Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 464
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 464 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 2887Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 2887
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2887 FALSI-RESTRIKE (da studio, moderni, ecc.) - Falsi-Restrike (da studio, moderni, ecc.) - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 R (AG g. 22,83) Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 921Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 921
Nomisma Aste
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 921 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Minimi contatti ma esemplare in conservazione eccezionale. Proveniente dall'asta Nomisma Spa 35, lotto 1446. Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Anverso - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Lote 769Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II, Reverso - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Lote 769
Numedux Krzysztof Łukasik
  • Fecha
    19 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 769 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna Standard - Łacińska Unia Monetarna
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1872 Víctor Manuel II - BAC Numismatics, Auction 60, Lote 608
BAC Numismatics
  • Fecha
    1 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 608 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Similares
Aprende más