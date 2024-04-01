Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II

Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2181Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2181
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2181 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 648Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Lote 648
Srebrna Uncja
  • Fecha
    29 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 648 Włochy, 5 lirów, 1871r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1143Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1143
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1143 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Sigillato qFDC-FDC da Fabio Grimoldi Grading/Status: qFDC-FDC
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II - Warszawskie Centrum Numizmatyczne, E-aukcja 669: Literatura, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale i odznaczenia. , Lote 417650
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
  • Fecha
    29 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 417650 Włochy, 5 lirów, 1871 M, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: III+ Estymacje: 120 PLN Literatura: KM 8.3, Pagani 492 Włochy Królestwo Włoch - Wiktor Emanuel II (1861–1878) srebro próby 900,
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 838Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 838
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 838 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1871 Roma. Ag. Gig.43. Peso gr. 25,00. qSPL. Patina. Minimi segni al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II - Varesi, Numismatic Auction 85, Lote 968
Varesi
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 968 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 5 Lire 1871 Milano MIR 1082m Pagani 492 Ag 25,07 g 37 mm q.FDC
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2257Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2257
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2257 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 534Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 534
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 534 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Milano. AG. Gig.42. R Segnetti da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 535Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 535
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 535 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Roma. AG. Gig.43. R Segnetti da contatto al D/. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II - Coins NB, E-Auction 36, Lote 615
Coins NB
  • Fecha
    28 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 615 Italy Kingdom 1871 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (6796534) 24.83g VF KM 8 Estimate: 40 EUR
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4922Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4922
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4922 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II - Rio de la Plata, Online Auction 21, Lote 2765
Rio de la Plata
  • Fecha
    11 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2765 Italia. V. Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M BN. Ceca de Milán. Plata 900; 37.0mm; 24.70g. KM8 (VF) Estimate: 30 - 50 USD
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2126Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2126
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2126 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Grading/Status: qBB
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lote 690
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    14 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 690 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1871 MILANO AG. 25,01 GR. BB-SPL
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 192Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 192
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 192 Vittorio Emanuele II, 1861-1878, 5 lire 1871 Milano, Ag, Rif. Gig. 42 - Rarità C Grading/Status: BB
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1798Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1798
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1798 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Graffio al R/ Grading/Status: BB-SPL Notes Graffio al R/
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lote 1113Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lote 1113
Nomisma Spa
  • Fecha
    21 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1113 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Graffietto al D/ Grading/Status: SPL+
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Lote 809
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    5 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 809 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Lievi segni di pulitura SPL
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II - Katz Auction, Premium Auction 125, Lote 490
Katz Auction
  • Fecha
    29 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 490 Italy 5 Lire 1871 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.05 g; Vittorio Emmanuele II; Milan Mint; UNC with full mint luster; Wonderful collectible piece. Worthy of a numismatic collection of the highest level
Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Anverso - Sima Srl, Auction 3, Lote 682Italia 5 liras 1871 Víctor Manuel II, Reverso - Sima Srl, Auction 3, Lote 682
Sima Srl
  • Fecha
    1 de abril de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 682 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 5 Lire 1871 Milano - Gig. 42 AG gr. 24,99 colpo al bordo sotto la data Grading/Status: qFDC/FDC
