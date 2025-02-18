Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II

Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 601Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 601
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    12 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 601 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1870 Roma ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 97. Pagani 491. Montenegro 173. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 690Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 690
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    323 $
Lote 690 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Lievissimi contatti. Grading/Status: qFDC-FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2178Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2178
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2178 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Sigillato qSPL "Colpetti al ciglio" da Properzi Francesco Grading/Status: qSPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2177Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2177
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2177 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 668Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 668
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 668 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig. 41. Peso gr. 25,00. Diametro mm. 37. SPL. Patina. R. Grading/Status: SPL Material Ag
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Lote 1147Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Lote 1147
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Fecha
    18 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1147 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1870, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ moneta polerowana (A)
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1056
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1056 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 2° Tipo 1870 - Zecca: Milano - Ag - Gigante 40 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1141Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1141
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1141 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II - Ibrahim's Collectibles, Auction 18, Lote 770
Ibrahim's Collectibles
  • Fecha
    31 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 770 Italy – 5 lire 1870 R 37 mm – Victor Emmanuel II – Rome XF Silver 900 25,04 gram KM#8.4
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 837Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 837
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 837 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig.41. Peso gr. 25,00. qSPL. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 451
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 451 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1870 MILANO AG. 24,92 GR. qSPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 500Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 500
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 500 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2250Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2250
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB-SPL
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 813Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 813
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 813 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 815Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 815
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 815 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 R - Nomisma 887 AG R Segnetti al bordo Grading/Status: SPL/SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 533Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 533
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 533 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1870 Roma. AG. Gig.41. R Segnetti da contatto, gradevole patina iridescente su fondi lucenti. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2120Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2120
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2120 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Lavata
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2122Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2122
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2122 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2121Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2121
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2121 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB+
Similares
Aprende más
Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2119Italia 5 liras 1870 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2119
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2119 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: qSPL
Similares
Aprende más