Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III

Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III, Anverso - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lote 1680Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III, Reverso - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lote 1680
Istra Numizmatika
  • Fecha
    15 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III, Anverso - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Lote 633Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III, Reverso - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Lote 633
Istra Numizmatika
  • Fecha
    10 de marzo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Lote 1435
Stephen Album Rare Coins
  • Fecha
    10 de abril de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Lote 902
Nomisma Aste
  • Fecha
    8 de junio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lote 778
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de septiembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lote 1121
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de enero de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Lote 405
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    27 de diciembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Solidus Numismatik, Auktion 70 (Live), Lote 503
Solidus Numismatik
  • Fecha
    24 de noviembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lote 1268
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de noviembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Lote 666
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    10 de septiembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lote 1513
Nomisma Spa
  • Fecha
    3 de junio de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Teutoburger Münzauktion GmbH, AUKTION 127 - Teil I, Lote 2334
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Fecha
    6 de diciembre de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lote 974
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de enero de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lote 4361
Nomisma Spa
  • Fecha
    28 de abril de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lote 4362
Nomisma Spa
  • Fecha
    28 de abril de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
