Italia 5 centesimi 1918 Víctor Manuel III
Istra Numizmatika
- Fecha15 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Istra Numizmatika
- Fecha10 de marzo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Stephen Album Rare Coins
- Fecha10 de abril de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Nomisma Aste
- Fecha8 de junio de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Nomisma Spa
- Fecha27 de septiembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Nomisma Spa
- Fecha23 de enero de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Numismatica Ferrarese
- Fecha27 de diciembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Solidus Numismatik
- Fecha24 de noviembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Nomisma Spa
- Fecha8 de noviembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Numismatica Ferrarese
- Fecha10 de septiembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Nomisma Spa
- Fecha3 de junio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Teutoburger Münzauktion GmbH
- Fecha6 de diciembre de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Nomisma Spa
- Fecha27 de enero de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Nomisma Spa
- Fecha28 de abril de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Nomisma Spa
- Fecha28 de abril de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC