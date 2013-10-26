Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III

Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III, Anverso - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Lote 74286Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III, Reverso - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Lote 74286
Stack's Bowers
  • Fecha
    3 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Sartor Numismatica, Auction 3, Lote 286
Sartor Numismatica
  • Fecha
    28 de octubre de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 95, Lote 1531
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de septiembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Lote 491
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Fecha
    5 de diciembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Lote 492
Numismatica Scaligera S.N.C.
  • Fecha
    5 de diciembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Lote 663
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    10 de septiembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Lote 958
Nomisma Spa
  • Fecha
    14 de abril de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 10, Lote 620
Nomisma Spa
  • Fecha
    18 de junio de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lote 973
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de enero de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - VL Nummus, E-Live Auction 9, Lote 983
VL Nummus
  • Fecha
    10 de junio de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lote 1594
Wannenes Art Auction
  • Fecha
    16 de mayo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lote 4358
Nomisma Spa
  • Fecha
    28 de abril de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Lote 2509
VL Nummus
  • Fecha
    10 de marzo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - VL Nummus, E-Live Auction 7, Lote 2394
VL Nummus
  • Fecha
    4 de noviembre de 2017
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Lote 1037Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Lote 1037
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de mayo de 2017
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - VL Nummus, E-Live Auction 5, Lote 1736
VL Nummus
  • Fecha
    29 de octubre de 2016
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, Auction 48, Lote 1771
Nomisma Spa
  • Fecha
    26 de octubre de 2013
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC
Similares
Aprende más