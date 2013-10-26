Italia 5 centesimi 1913 Víctor Manuel III
Stack's Bowers
- Fecha3 de noviembre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Sartor Numismatica
- Fecha28 de octubre de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha7 de septiembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Fecha5 de diciembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Fecha5 de diciembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Ferrarese
- Fecha10 de septiembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Nomisma Spa
- Fecha14 de abril de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Nomisma Spa
- Fecha18 de junio de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Nomisma Spa
- Fecha27 de enero de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
VL Nummus
- Fecha10 de junio de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Wannenes Art Auction
- Fecha16 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Nomisma Spa
- Fecha28 de abril de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
VL Nummus
- Fecha10 de marzo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
VL Nummus
- Fecha4 de noviembre de 2017
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- Fecha10 de mayo de 2017
- Precio de salida—
- Precio de venta—
Lote 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
VL Nummus
- Fecha29 de octubre de 2016
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- Fecha26 de octubre de 2013
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC