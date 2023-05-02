Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II

Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 165, Lote 187
WAG online Auktionen oHG
  • Fecha
    7 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 187 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. 5 Centesimi 1861 M. K.M. 3.2. Vorzüglich - Stempelglanz
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lote 96Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Lote 96
17 Auctions
  • Fecha
    3 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1 $
Lote 96 Włochy. 1861 5 Centesimi M Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: XF
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2207Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2207
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2207 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 110Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 110
17 Auctions
  • Fecha
    15 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 110 Włochy. 1861 5 Centesimi N Neapol Opis pozycji Stan zachowania: VF
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 33, Lote 1418
Stephen Album Rare Coins
  • Fecha
    14 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1418 ITALY: Vittorio Emanuele II, 1861-1878, AE 5 centesimi, 1861-M, KM-3.2, a superb caramel red brown lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RB.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1169Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1169
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1169 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 806Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 806
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 806 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 1881420-007. Grading/Status: MS 64 RB
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 807Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 807
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 807 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 2054907-013. Grading/Status: MS 64 RB
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 831Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 831
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 831 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 149, Lote 1855
Katz Auction
  • Fecha
    8 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1855 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 138, Lote 1749
Katz Auction
  • Fecha
    27 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1749 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1149Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1149
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1149 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 B - Nomisma 953 CU RR In slab NGC MS 63 BN cod. 5786590-007 Grading/Status: MS 63 BN
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 131, Lote 2274
Katz Auction
  • Fecha
    26 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2274 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Coins NB, E-Auction 20, Lote 453
Coins NB
  • Fecha
    1 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 453 Italy Kingdom 1861 M 5 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Milan Mint (210000000) 4.96g AU KM 3.2 Estimate: 20 EUR
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Numismática Leilões, Auction 88, Lote 645
Numismática Leilões
  • Fecha
    28 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 645 Italy - 5 Centesimi 1861 M AE. 5 Centesimi 1861 M. KM 3.2. MBC Estimate: 5 - 10 EUR
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 112, Lote 1107
Katz Auction
  • Fecha
    10 de febrero de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1107 Italy 5 Centesimi 1861 M KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC with red mint luster & minor hairlines
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 101, Lote 1007
Katz Auction
  • Fecha
    18 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1007 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Schulman b.v., Schulman Online Only E-Auction 10, Lote 1068
Schulman b.v.
  • Fecha
    21 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1068 Italy - 5 Centesimi 1861 M, Copper, VITTORIO EMANUELE II 1861-1878 Milan mint. Head facing left. Rev. denomination and date within wrath. KM. 3. Almost UNC.
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Katz Auction, Auction 85, Lote 801
Katz Auction
  • Fecha
    10 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 801 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Similares
Aprende más
Italia 5 centesimi 1861 Víctor Manuel II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Lote 2482
Nomisma Aste
  • Fecha
    2 de mayo de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2482 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In Slab PCGS n. 13381033. MS64 RB.
Similares
Aprende más