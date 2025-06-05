Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III

Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2040Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2040
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1038 $
Lote 2040 Vittorio Emanuelel III (1900-1946) 20 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1094 AG R Minimi segnetti. Grading/Status: SPL
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Lote 244
Katz Auction
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 244 Italy 20 Lire 1936 R PROVA GENI UNC KM# 81; Silver; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 10000 pcs, Very rare!; UNC Det. Cleaned
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 768Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 768
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    2076 $
Lote 768 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1094 AG R Bellissima patina. Grading/Status: FDC
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2247Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2247
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2247 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1094 AG R Sigillato SPL/FDC da Hatria Numismatica Grading/Status: SPL/FDC
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1508Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 27: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 1508
17 Auctions
  • Fecha
    12 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1508 Współczesny falsyfikat. Włochy 20 Lire 1936 Opis pozycji Stan zachowania: VF
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1152
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1152 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia con vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,97. Diam. mm. 35,51. Arg. Impercettibili graffi da pulizia. BB/q.SPL
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1153
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1153 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia che regge Vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,95. Diam. mm. 35,61. Arg. Graffi da pulizia. Colpi. BB
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 505
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 505 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1936/A. XIV. Impero.Testa a s. R/ Quattro cavalli trainano un cocchio su cui siede l'Italia che regge Vittoria alata e fascio. Gig. 45. Raro. g. 19,89. Diam. mm. 35,56. Arg. Segnetti. SPL/q.FDC
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lote 334
Varesi
  • Fecha
    5 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 334 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1936 XIV "Impero o Quadriga lenta", Roma MIR 1130a Pagani 681 Ag 20,00 g 36 mm R • Rigatura di I tipo q.SPL
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lote 333
Varesi
  • Fecha
    5 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 333 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1936 XIV "Impero o Quadriga lenta", Roma MIR 1130a Pagani 681 Au 20 g circa 35 mm R • Sigillata q.FDC da Numismatica Lago Maggiore; rigatura di I tipo
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 374Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 374
San Martino
  • Fecha
    22 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 374 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 lire "impero", 1936, Ag, gr. 19,96, R, Gig. 45 Grading/Status: BB/BB+
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 259Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 259
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 259 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 Lire 1936 a.XIV. AG. Gig.45. R Contorno I° tipo. Sigillata Studio Numismatico Italiano BB+/qSPL. Grading/Status: BB+/qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 497Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 497
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 497 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 lire 1936. Ag gr.20 Gigante 45 Qspl perizia Ranieri Grading/Status: qSPL
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2577Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2577
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2577 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1936 XIV Impero Pag. 681; Mont. 78 R AG Abilmente lavata - Ex asta Aurora 23, lotto 566 Grading/Status: qSPL Notes Abilmente lavata - Ex asta Aurora 23, lotto 566
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 312Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 312
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1936 XIV Impero Pag. 681; Mont. 78 R AG Segnetti Grading/Status: SPL Notes Segnetti
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1921Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1921
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1921 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 - Nomisma 1094 AG  Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 461Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 461
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 461 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1936 A. XIV Roma ag.. Testa nuda a sinistra R/ l’Italia che reca vittoriola e fascio, seduta su quadriga lenta verso destra, nell’esergo stemma sabaudo Pagani 681. Montenegro 78. 19.97 g. - Ø 35.5 - R Grading/Status: Fdc69
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Lote 422
Rio de la Plata
  • Fecha
    10 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 422 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1936 R XIV. Ceca de Roma. Plata 800; 35.5mm; 20.47g. A: VITTORIO·EMANUELE·III·RE·E·IMPERATORE, Cabeza desnuda del rey Vittorio Emanuele III mirando hacia la izquierda. R: Figura femenina alegórica que simboliza Italia, sosteniendo con la mano derecha estirada una estatua de la Victoria y con la izquierda un fasces. La figura está sentada en un carro tirado por cuatro caballos con paso lento a la derecha. A la izquierda el año también en la Era Fascista. En el exergo el Escudo de Saboya adornado con fasces a ambos lados divide el valor. Bajo la base del carro a la izquierda el nombre del autor (G - ROMAGNOLI), a la derecha la marca de ceca (R) KM81 (AU) Estimate: 600 - 900 USD
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.5, Lote 589Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.5, Lote 589
San Martino
  • Fecha
    7 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 589 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 20 Lire "Impero", 1936, Ag, gr. 19,97, R, GIG 45, Grading/Status: qSPL
Italia 20 liras 1936 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1570
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1570 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Quadriga 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia seduta con fascio e Vittoria su quadriga al passo verso destra - Sigillata - q.SPL (Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681)
