Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III

Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2036Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2036
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    231 $
Lote 2036 * Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply.   Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2037Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2037
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    173 $
Lote 2037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: BB-SPL
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 722Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 722
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    461 $
Lote 722 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: FDC
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 721Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 721
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 721 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Moneta di eccezionale qualità e con magnifica patina. In slab NGC MS 66 n° 5883398-002. Grading/Status: MS 66
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 837
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    127 $
Lote 837 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 LIRE - Anno 1928 E.F.VI - Littore -D/Testa nuda del re a d. R/Littore saluta l'Italia - Ar- P.673 RARA SPL+
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 270Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 270
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1211 $
Lote 270 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "littore", 1928-VI, Ag, gr. [15,00], C, Gig. 36 Grading/Status: FDC ecc Notes in SLAB NGC MS65+
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1811Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1811
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Grading/Status: BB+
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1810Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1810
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    104 $
Lote 1810 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3314Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3314
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    12 $
Lote 3314 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore (AG g. 14,8) Grading/Status: BB
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3199Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3199
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    12 $
Lote 3199 VARIE - Curiosità Copia del 20 lire 1928 con bordo alto, gr. 14,68 Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2244Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2244
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2244 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 A. VI - Nomisma 1085 Grading/Status: SPL
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 503
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 503 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 15,00. Diam. mm. 35,67. Arg. Lievi graffi. q.FDC
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1150
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1150 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 14,89. Diam. mm. 35,49. Arg. Migliore di BB
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Tauler & Fau Subastas, Auction 162, Lote 1179Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Tauler & Fau Subastas, Auction 162, Lote 1179
Tauler & Fau Subastas
  • Fecha
    28 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1179 Italy. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Rome. R. (Km-69). Ag. Slabbed by NGC as MS 63. Original luster. Est...350,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Roma. R. (Km-69). Ag. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 63. Est...350,00.
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIV, Lote 1014
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 lire 1928 A. VI. Pag. (decimali) 673; MIR (Savoia) 1128c. AG. 14.93 g. 35.5 mm. NC. Leggera patina. SPL.
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1358Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1358
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1358 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 Lire Littore 1928 FALSO DA STUDIO. Moneta in argento Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lote 680
Katz Auction
  • Fecha
    10 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 680 Italy 20 Lire 1928 (VI) R KM# 69, N# 7191; Silver 14.90 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster & minor hairlines.
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 402, Lote 3764
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3764 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.20 Lire 1928 R anno VI. Pag. 673. Montenegro 67. KM 69. Dav. 145. Hübsche Tönung. Winzige Kratzer. 14,88 g. vz-fast St
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - AB Philea & Myntkompaniet, Coin auction 34, Lote 1322
AB Philea & Myntkompaniet
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1322 Italy, Victor Emmanuel III KM 69 20 lire 1928 14.97 g. silver XF
Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lote 989
Katz Auction
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 989 Italy 20 Lire 1928 R KM# 69, N# 7191; Silver 15.00 g.; Vittorio Emanuele III; XF+
