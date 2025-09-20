Italia 20 liras 1928 Víctor Manuel III
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida231 $
Lote 2036 * Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply. Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Fecha15 de diciembre de 2025
- Precio de salida173 $
Lote 2037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Aste
- Fecha14 de diciembre de 2025
- Precio de salida461 $
Lote 722 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Fecha14 de diciembre de 2025
- Precio de salida577 $
Lote 721 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Moneta di eccezionale qualità e con magnifica patina. In slab NGC MS 66 n° 5883398-002. Grading/Status: MS 66
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida127 $
Lote 837 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 LIRE - Anno 1928 E.F.VI - Littore -D/Testa nuda del re a d. R/Littore saluta l'Italia - Ar- P.673 RARA SPL+
San Martino
- Fecha6 de diciembre de 2025
- Precio de salida1211 $
Lote 270 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "littore", 1928-VI, Ag, gr. [15,00], C, Gig. 36 Grading/Status: FDC ecc Notes in SLAB NGC MS65+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida92 $
Lote 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Grading/Status: BB+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida104 $
Lote 1810 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida12 $
Lote 3314 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore (AG g. 14,8) Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida12 $
Lote 3199 VARIE - Curiosità Copia del 20 lire 1928 con bordo alto, gr. 14,68 Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2244 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 A. VI - Nomisma 1085 Grading/Status: SPL
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 503 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 15,00. Diam. mm. 35,67. Arg. Lievi graffi. q.FDC
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1150 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 14,89. Diam. mm. 35,49. Arg. Migliore di BB
Tauler & Fau Subastas
- Fecha28 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1179 Italy. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Rome. R. (Km-69). Ag. Slabbed by NGC as MS 63. Original luster. Est...350,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Roma. R. (Km-69). Ag. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 63. Est...350,00.
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha25 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 lire 1928 A. VI. Pag. (decimali) 673; MIR (Savoia) 1128c. AG. 14.93 g. 35.5 mm. NC. Leggera patina. SPL.
Sima Srl
- Fecha25 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1358 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 Lire Littore 1928 FALSO DA STUDIO. Moneta in argento Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy
Katz Auction
- Fecha10 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 680 Italy 20 Lire 1928 (VI) R KM# 69, N# 7191; Silver 14.90 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster & minor hairlines.
GERHARD HIRSCH Nachfolger
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3764 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.20 Lire 1928 R anno VI. Pag. 673. Montenegro 67. KM 69. Dav. 145. Hübsche Tönung. Winzige Kratzer. 14,88 g. vz-fast St
AB Philea & Myntkompaniet
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1322 Italy, Victor Emmanuel III KM 69 20 lire 1928 14.97 g. silver XF
Katz Auction
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 989 Italy 20 Lire 1928 R KM# 69, N# 7191; Silver 15.00 g.; Vittorio Emanuele III; XF+