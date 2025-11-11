Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III

Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2035Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2035
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 2035 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Macchia di ossidazione asportata nel campo. Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 836
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 836 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 LIRE - Anno 1927 VI E.F.- Littore - D/Testa nuda del re a d. R/Littore saluta l'Italia - Ar - P.671 qSPL
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 165, Lote 189
WAG online Auktionen oHG
  • Fecha
    7 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    87 $
Lote 189 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Lire 1927. K.M. 69, Davenport 145. Sehr schön
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 269Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 269
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    807 $
Lote 269 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "littore", 1927-VI, Ag, gr. [15,00], C, Gig. 36 Grading/Status: FDC Notes in SLAB NGC MS65
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1617
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    3460 $
Lote 1617 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno V - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Molto rara, coniata in soli 100 esemplari - Sigillata "FDC64" - Ex collezione Avv. Bruno Segre (Bol. n. R68) (Gig. n. 35) (Mont. n. 64) (Pag. n. 671)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1482
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    3460 $
Lote 1482 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Littore 1927 Anno V NGC MS 66 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Di grande rarità - Coniata in soli 100 esemplari - Cert. #8586307-002 (Bol. n. R68) (Gig. n. 35) (Mont. n. 64) (Pag. n. 671)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1483
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 1483 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Littore 1927 Anno VI NGC MS 66 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra, saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 14,99 - Cert. #8586307-006 (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1618
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    346 $
Lote 1618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra, saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 15,00 - Patina di medagliere, migliore di SPL (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1619
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    231 $
Lote 1619 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 14,98 - Lievi depositi al diritto, comunque migliore di SPL (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1809Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1809
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    75 $
Lote 1809 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: BB
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1806Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1806
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    115 $
Lote 1806 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: SPL
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1805Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1805
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    127 $
Lote 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Sigillata Angelo Bazzoni Grading/Status: SPL Notes Sigillata Angelo Bazzoni
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1807Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1807
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    81 $
Lote 1807 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: BB/BB+
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 765Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 765
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    461 $
Lote 765 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Conservazione eccezionale con bellissima patina leggera. Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 763Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 763
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    461 $
Lote 763 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 764Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 764
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    461 $
Lote 764 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 762Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 762
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 762 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: qFDC-FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 761Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 761
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    923 $
Lote 761 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 760Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 760
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    692 $
Lote 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1927 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1149
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1149 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1927/A. VI. Littore.esta a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta verso s. Gig. 36. g. 14,92. Diam. mm. 35,42. Arg. SPL/FDC
Similares
Aprende más