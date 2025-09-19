Italia 20 liras 1912 Víctor Manuel III

Lote 1721 ITALIE - ITALY Victor-Emmanuel III (1900-1946). 20 lire Or (ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE AGRICOLA INDUSTRIALE) 1912, R, Rome. NGC MS 62 (8235154-033). Av. VITTORIO EMANVELE III. Buste en uniforme, la tête nue à gauche ; devant rectangle avec nœud de Savoie. Rv. REGNO D'ITALIA. Allégorie de l'Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire, accostée de LIRE - 20 ; à l'exergue signatures F. BONINSEGNA M. et L. GIORGI INC, et (atelier) (date)*. Cud.1239b - Pag.667 - Fr.28 ; Or - 21 mm - 6 h NGC MS 62 (8235154-033). Avec une patine dorée. Une griffure sur la joue sinon de minimes marques de manipulation et hairlines. Superbe à Fleur de coin.