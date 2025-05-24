Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III

Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 715Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 715
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1384 $
Lote 715 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Periziata da A. Bazzoni come "FDC". Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1452
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    923 $
Lote 1452 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Cert. #8586305-003 (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Numismatica Genevensis SA, Auction 22, Lote 287
Numismatica Genevensis SA
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    1241 $
Lote 287 ITALY Kingdom of Italy 20 Lire 1905 R, Rome. Bare head of the King left. Engraver's name below / Crowned eagle. Value, mint mark, and date below. 6,45. Fr. 24; Gigante 27; KM 37.1; Mont. 46; Nomisma 1075. NGC MS62. (2157712-003). Mint state.
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Lote 222
Katz Auction
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 222 Italy 20 Lire 1905 R KM# 37.1, Fr# 23, N# 21247; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 8715 pcs.; UNC with mint luster, edge nicks
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 753Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 753
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    1730 $
Lote 753 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Colpo al bordo. Grading/Status: SPL+
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 755Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 755
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    1615 $
Lote 755 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R In slab NGC MS 62 n° 1908612-014. Grading/Status: MS 62
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 75, Lote 515Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 75, Lote 515
Nomisma Spa
  • Fecha
    15 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 515 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1144
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1144 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Raro. g. 6,44. Diam. mm. 21,05. Oro. Segni di contatto. Migliore di SPL
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1143
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1143 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Raro. circa g. 6,44. Diam. mm. 21,05. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDCSigillata Erpini Gianfranco (SPL/FDC).
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 818
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 818 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 20 Lire 1905 Roma, Aquila Sabauda. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Aquila araldica rivolta a s. sormontata da corona, con ali spiegate stilizzate e scudo sabaudo ovale crociato caricato sul petto. Pag. 664; Gig. 27. Rara. Grading/Status: SPL Notes Incisore: Speranza (diritto).Questa moneta d’oro (comunemente detta marengo), coniata dal 1902 al 1910 sotto il regno di Vittorio Emanuele III, fu la prima delle monete d’oro di Casa Savoia a distaccarsi dagli standard dei predecessori.
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lote 304
Varesi
  • Fecha
    5 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 304 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1905 "aquila araldica", Roma MIR 1125d Pagani 664 Au 6,43 g 21 mm SPL÷FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lote 303
Varesi
  • Fecha
    5 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 303 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1905 "Aquila araldica", Roma MIR 1125d Pagani 664 Au 6,46 g 21 mm • Fondi speculari SPL÷FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - VL Nummus, Online Auction 29, Lote 1134
VL Nummus
  • Fecha
    12 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1134 Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) World coins, Kingdom. 20 Lire, 1905. , Au. Rome Gr. 6,45 Fr. 24 SPL/FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1906Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1906
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1906 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Sigillato FDC da A.N. 64 Numismatica.  Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 244Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 244
Sartor Numismatica
  • Fecha
    27 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 244 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1125d Gig. 27 Au 6,45 g R Grading/Status: qFDC
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 448Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 448
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 448 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1905 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 19. Pagani 664. Montenegro 46. 6.44 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1438
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1438 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1437
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1437 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Cert. #8360302-007 (Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664)
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lote 522
Cambi Aste
  • Fecha
    28 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 522 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1905. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 27. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. q.FDC VIDEO
Similares
Aprende más
Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 847Italia 20 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 847
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 847 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1905 - Nomisma 1075 AU R Grading/Status: qFDC-FDC
Similares
Aprende más