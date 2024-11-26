Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III
Nomisma Aste
- Fecha14 de diciembre de 2025
- Precio de salida2076 $
Lote 714 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha12 de diciembre de 2025
- Precio de salida1730 $
Lote 617 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.44 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc62
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha12 de diciembre de 2025
- Precio de salida3230 $
Lote 616 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc67
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida1730 $
Lote 1451 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Cert. #8586305-004 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida2884 $
Lote 751 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida2884 $
Lote 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR TOP POP, in slab PCGS MS 63 n° 39066415. Grading/Status: MS 63
Numismatica Ferrarese
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1086 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Au .900 - MOLTO RARA - Gigante 26 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1905 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Sigillata FDC da Eupremio Montenegro Grading/Status: FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 447 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc68
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1433 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - Cert. #8360302-008 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Cambi Aste
- Fecha28 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 521 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1903. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 26. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDC VIDEO
Rhenumis
- Fecha14 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 470 Europa und Übersee Italien 20 Lire, Gold, 1903, Vittorio Emanuele III., Fb. 23, kl. Kr., kl. Rf., vz. Ausgeprägt zu 1800 Stk.
Nomisma Aste
- Fecha23 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 850 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Aurora Numismatica
- Fecha18 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 250 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 20 Lire 1903, RR Au 21 mm, 6,45 g, in Slab NGC MS62
San Martino
- Fecha1 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 558 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "Aquila Sabauda", 1903, Au, gr (6,45), RR, Gigante 26, BB. Sigillato Bazzoni Angelo "BB" Grading/Status: BB
Heritage Auctions
- Fecha21 de enero de 2025
- Precio de salida—
- Precio de venta
Lote 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Mintage: 1,800
Heritage Auctions
- Fecha21 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1377 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali piegate con stemma sabaudo in petto - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - q.FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Numismatica Ars Classica Spa
- Fecha26 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 856 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia, 1900-1946 Da 20 lire 1903, AV 6,45 g. Pagani 663. MIR 1125c. Friedberg 24. q.Fdc In slab NGC MS 63, certificato n. 6648431-020. Proveniente dalla collezione Giuseppe Ravanelli. §