Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III

Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 714Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 714
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    2076 $
Lote 714 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 617Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 617
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    12 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1730 $
Lote 617 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.44 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc62
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 616Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 616
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    12 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    3230 $
Lote 616 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc67
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1451
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1730 $
Lote 1451 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Cert. #8586305-004 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 751Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 751
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    2884 $
Lote 751 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 749Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 749
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    2884 $
Lote 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR TOP POP, in slab PCGS MS 63 n° 39066415. Grading/Status: MS 63
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1086
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1086 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Au .900 - MOLTO RARA - Gigante 26 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1905Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1905
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1905 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Sigillata FDC da Eupremio Montenegro Grading/Status: FDC
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 447Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 447
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 447 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc68
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1433
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1433 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - Cert. #8360302-008 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lote 521
Cambi Aste
  • Fecha
    28 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 521 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1903. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 26. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDC VIDEO
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Rhenumis, Auction 14, Lote 470
Rhenumis
  • Fecha
    14 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 470 Europa und Übersee Italien 20 Lire, Gold, 1903, Vittorio Emanuele III., Fb. 23, kl. Kr., kl. Rf., vz. Ausgeprägt zu 1800 Stk.
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 850Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 850
Nomisma Aste
  • Fecha
    23 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 850 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 250
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 250 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 20 Lire 1903, RR Au 21 mm, 6,45 g, in Slab NGC MS62
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.4, Lote 558Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.4, Lote 558
San Martino
  • Fecha
    1 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 558 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "Aquila Sabauda", 1903, Au, gr (6,45), RR, Gigante 26, BB. Sigillato Bazzoni Angelo "BB" Grading/Status: BB
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Anverso - Heritage Auctions, Auction #3122, Lote 34714Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III, Reverso - Heritage Auctions, Auction #3122, Lote 34714
Heritage Auctions
  • Fecha
    21 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Mintage: 1,800 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Heritage Auctions, Auction #3122, Lote 34714
Heritage Auctions
  • Fecha
    21 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved www.HA.com/TexasAuctioneerLicenseNotice
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lote 1377
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    28 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1377 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali piegate con stemma sabaudo in petto - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Lote 1242
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    28 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - q.FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Italia 20 liras 1903 Víctor Manuel III - Numismatica Ars Classica Spa, Asta 148, Lote 856
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    26 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 856 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia, 1900-1946   Da 20 lire 1903, AV 6,45 g. Pagani 663. MIR 1125c. Friedberg 24. q.Fdc In slab NGC MS 63, certificato n. 6648431-020. Proveniente dalla collezione Giuseppe Ravanelli. §
