Italia 20 liras 1889 Humberto I

Italia 20 liras 1889 Humberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 466
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 466 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,42. Diam. mm. 21,22. Oro. SPL/FDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Lote 2051
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Fecha
    6 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2051 ITALIE, Royaume, Umberto Ier (1878-1900), AV 20 lire, 1889 R, Rome. Fr. 21; M. 24; G. 18. Rare. Très Beau à Superbe Very Fine - Extremely Fine
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1071
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1071 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 - RARA - Au - Gigante 18 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1858Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1858
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1858 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Fondi lucenti Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1188Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1188
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1188 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 419Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 419
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 419 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1889 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 29. Pagani 584. Montenegro 24. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc65
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lote 479
Cambi Aste
  • Fecha
    28 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 479 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,43. Diam. mm. 21,21. Oro. SPL
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lote 478
Cambi Aste
  • Fecha
    28 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 478 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1889.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato. Gig. 18. Raro. g. 6,43. Diam. mm. 21,23. Oro. SPL/q.FDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lote 166Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lote 166
Nomisma Aste
  • Fecha
    13 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 166 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC-FDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lote 324
Aurora Numismatica
  • Fecha
    9 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 324 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1889, Rara Au 21 mm 6,45 g, sigillata SPL da Perito numismatico
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1156Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1156
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1156 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: FDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lote 688Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lote 688
Nomisma Spa
  • Fecha
    2 de julio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 688 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Graffietto sul collo al D/ Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 45, Lote 2935
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    6 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2935 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1889 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,45 - Non comune - Lieve difetto al contorno, altrimenti FDC (Bol. n. R21) (Gig. n. 18) (Mont. n. 24) (Pag. n. 584)
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lote 991Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lote 991
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de abril de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 991 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 69, Lote 1971Italia 20 liras 1889 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 69, Lote 1971
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de marzo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1971 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 20 liras 1889 Humberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lote 2888
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    6 de febrero de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2888 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 Pag. 584; Mont. 24 R AU Segnetto sul collo SPL+/qFDC Segnetto sul collo
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Auctiones GmbH, eAuction 82, Lote 300
Auctiones GmbH
  • Fecha
    17 de diciembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 300 Umberto I, AV 20 Lire 1889 R, Roma Italia. Umberto I (1878-1900). AV 20 Lire 1889 R (6.44 g), Roma. Montenegro 24 (R). Rara. Quasi FDC.
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Numismatica Ars Classica Spa, Auction 142, Lote 128
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 128 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900.   Da 20 lire 1889 Roma. Pagani 584. MIR 1098n. Friedberg 21. Rara. q.Fdc
Italia 20 liras 1889 Humberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 109, Lote 2084
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    14 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2084 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1889 Pag. 584; Mont. 24 R AU Segnetti SPL+ Segnetti
Italia 20 liras 1889 Humberto I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Lote 1195
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1195 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1889 - Nomisma 987 AU R In slab NGC n. 6635367-005. MS 64.
