Italia 20 liras 1886 Humberto I
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 464 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1886.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,29. Oro. Segni di contatto. SPL/FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 287 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1186 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 415 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 416 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Nomisma Aste
- Fecha23 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 827 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Fecha23 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 828 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha13 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 700 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1886 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 582; Gig. 16. Grading/Status: q. FDC
Cambi Aste
- Fecha6 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 850 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,21. Oro. SPL/q.FDC
Nomisma Spa
- Fecha1 de septiembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1155 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Segnetti da contatto al D/ Grading/Status: FDC
Bolaffi S.p.A.
- Fecha6 de junio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2933 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1886 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,46 - Non comune - Lievi segni di contatto, altrimenti FDC (Bol. n. R21) (Gig. n. 16) (Mont. n. 22) (Pag. n. 582)
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Fecha29 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 188 ITALY UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1886 ROMA AU. 6,46 GR. SPL+
Cambi Aste
- Fecha14 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 768 REGNO D’ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma. Gig. 16. g. 6,43. Diam. mm. 22. Oro. SPL
Nomisma Aste
- Fecha1 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 684 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Spa
- Fecha1 de abril de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 988 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL/FDC
Nomisma Spa
- Fecha1 de abril de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 989 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Fecha23 de marzo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1968 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha6 de febrero de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2886 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC AU qFDC
Nomisma Spa
- Fecha27 de enero de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 420 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU SPL/FDC
Nomisma Spa
- Fecha27 de enero de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 430 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU qFDC/FDC