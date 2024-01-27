Italia 20 liras 1886 Humberto I

Italia 20 liras 1886 Humberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 464
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
Lote 464 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1886.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,29. Oro. Segni di contatto. SPL/FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 287Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 287
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
Lote 287 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1186Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1186
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
Lote 1186 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 415Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 415
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
Lote 415 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 416Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 416
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
Lote 416 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1886 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 21. Pagani 582. Montenegro 22. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 827Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 827
Nomisma Aste
  • Fecha
    23 de marzo de 2025
Lote 827 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 828Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 828
Nomisma Aste
  • Fecha
    23 de marzo de 2025
Lote 828 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Lote 700
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    13 de noviembre de 2024
Lote 700 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1886 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 582; Gig. 16. Grading/Status: q. FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I - Cambi Aste, Live Auction 991, Lote 850
Cambi Aste
  • Fecha
    6 de noviembre de 2024
Lote 850 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 16. g. 6,45. Diam. mm. 21,21. Oro. SPL/q.FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1155Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1155
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de septiembre de 2024
Lote 1155 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Segnetti da contatto al D/ Grading/Status: FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 45, Lote 2933
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    6 de junio de 2024
Lote 2933 Umberto I (1878-1900). 20 Lire 1886 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,46 - Non comune - Lievi segni di contatto, altrimenti FDC (Bol. n. R21) (Gig. n. 16) (Mont. n. 22) (Pag. n. 582)
Italia 20 liras 1886 Humberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 32, Lote 188
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    29 de mayo de 2024
Lote 188 ITALY UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1886 ROMA AU. 6,46 GR. SPL+
Italia 20 liras 1886 Humberto I - Cambi Aste, Live Auction 927, Lote 768
Cambi Aste
  • Fecha
    14 de mayo de 2024
Lote 768 REGNO D’ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1886. Testa a s. R/ Stemma. Gig. 16. g. 6,43. Diam. mm. 22. Oro. SPL
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 6, Lote 684Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 6, Lote 684
Nomisma Aste
  • Fecha
    1 de mayo de 2024
Lote 684 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lote 988Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lote 988
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de abril de 2024
Lote 988 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: SPL/FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lote 989Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lote 989
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de abril de 2024
Lote 989 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 69, Lote 1968Italia 20 liras 1886 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 69, Lote 1968
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de marzo de 2024
Lote 1968 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lote 2886
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    6 de febrero de 2024
Lote 2886 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1886 Pag. 582; Mont. 22 NC AU qFDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Lote 420
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de enero de 2024
Lote 420 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU SPL/FDC
Italia 20 liras 1886 Humberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Lote 430
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de enero de 2024
Lote 430 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1886 - Nomisma 985 AU qFDC/FDC
