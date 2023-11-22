Italia 20 liras 1885 Humberto I

Italia 20 liras 1885 Humberto I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 463
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 463 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1885.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 15. g. 6,43. Diam. mm. 21,32. Oro. Migliore di SPL
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 286Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 286
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 286 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1856Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1856
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1856 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto Grading/Status: SPL+
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1185Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1185
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1185 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 414Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 414
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 414 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 413Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 413
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 413 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 825Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 825
Nomisma Aste
  • Fecha
    23 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 825 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lote 733
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    14 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 733 UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1885 ROMA AU. 6,45 GR. qFDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Lote 699
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    13 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 699 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1885 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 581; Gig. 15. Grading/Status: q. FDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - San Martino, Auction n.3, Lote 554Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - San Martino, Auction n.3, Lote 554
San Martino
  • Fecha
    14 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 554 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1885, Au, gr 6,46, C, Gig 15, SPL. Grading/Status: SPL
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2467Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2467
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2467 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Lote 819
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    5 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 819 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) qFDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1154Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1154
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1154 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto. Grading/Status: SPL+
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lote 685Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lote 685
Nomisma Spa
  • Fecha
    2 de julio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 685 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Minimo colpetto al bordo Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 6, Lote 683Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 6, Lote 683
Nomisma Aste
  • Fecha
    1 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 683 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL+
Italia 20 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 69, Lote 1967Italia 20 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 69, Lote 1967
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de marzo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1967 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL/FDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Lote 237
Aurora Numismatica
  • Fecha
    1 de marzo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 237 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1885, Au 21 mm , ex asta Montenegro-16 lotto-348 classificata "FDC65"
Italia 20 liras 1885 Humberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Lote 417
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de enero de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 417 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU SPL-FDC
Italia 20 liras 1885 Humberto I - Lugdunum GmbH, The Lugdunum Auction 23, Lote 520
Lugdunum GmbH
  • Fecha
    14 de diciembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 520 ITALY KINGDOM Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1885 R, Rome. Fr. 21; Mont. 16. 6.44 g. GOLD. Uncirculated .
Italia 20 liras 1885 Humberto I - Tennants Auctioneers, November 2023 Auction, Lote 251
Tennants Auctioneers
  • Fecha
    22 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 251 Milled Coins Italy, 20 lire 1885, (.900 gold, 21.5mm, 6.44g), obv. Umberto I facing left, rev. Savoia crowned coat of arms, (KM#21), Near Extremely Fine Estimate: 220 - 280 GBP
