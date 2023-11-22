Italia 20 liras 1885 Humberto I
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 463 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1885.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 15. g. 6,43. Diam. mm. 21,32. Oro. Migliore di SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 286 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1856 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1185 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 414 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 413 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1885 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 19. Pagani 581. Montenegro 21. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc69
Nomisma Aste
- Fecha23 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 825 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Fecha14 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 733 UMBERTO I (1878-1900) 20 LIRE 1885 ROMA AU. 6,45 GR. qFDC
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha13 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 699 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1885 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 581; Gig. 15. Grading/Status: q. FDC
San Martino
- Fecha14 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 554 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1885, Au, gr 6,46, C, Gig 15, SPL. Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha7 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2467 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha5 de septiembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 819 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1885 Pag. 581; Mont. 21 (AU g. 6,45) qFDC
Nomisma Spa
- Fecha1 de septiembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1154 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Rarissima variante con l'1 ribattuto. Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Fecha2 de julio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 685 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Minimo colpetto al bordo Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Fecha1 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 683 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Fecha23 de marzo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1967 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU Grading/Status: SPL/FDC
Aurora Numismatica
- Fecha1 de marzo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 237 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1885, Au 21 mm , ex asta Montenegro-16 lotto-348 classificata "FDC65"
Nomisma Spa
- Fecha27 de enero de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 417 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1885 - Nomisma 984 AU SPL-FDC
Lugdunum GmbH
- Fecha14 de diciembre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 520 ITALY KINGDOM Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1885 R, Rome. Fr. 21; Mont. 16. 6.44 g. GOLD. Uncirculated .
Tennants Auctioneers
- Fecha22 de noviembre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 251 Milled Coins Italy, 20 lire 1885, (.900 gold, 21.5mm, 6.44g), obv. Umberto I facing left, rev. Savoia crowned coat of arms, (KM#21), Near Extremely Fine Estimate: 220 - 280 GBP