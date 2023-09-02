Italia 20 liras 1884 Humberto I

Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 699Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 699
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1153 $
Lote 699 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 718Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 718
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    1499 $
Lote 718 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1070
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1070 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1884 - Au - R2 molto rara - tiratura 9775 - fondi lucenti - Gigante 14 Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1183Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1183
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1183 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Fondi speculari Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 412Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 412
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 412 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc69
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 411Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 411
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 411 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc68
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 815Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 815
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 815 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 837Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 837
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 837 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR In slab NGC MS 63 cod. 6642587-003 Grading/Status: MS 63
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lote 165Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lote 165
Nomisma Aste
  • Fecha
    13 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 165 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 19, Lote 440
Chaponnière & Firmenich SA
  • Fecha
    8 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 440 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1884 R, Rome. Mont. 20; KM 21; Fr. 21 AU. 6.45 g. 9775 ex. PCGS AU 55 49863937
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Lote 698
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    13 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 698 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1884 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 580; Gig. 14. Molto Raro. Grading/Status: SPL
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lote 352Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lote 352
Numismatica Picena SRL
  • Fecha
    17 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 352 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 20 lire 1884 AV. Pagani 580. MIR 1098i. In slab NGC MS 63 PL, cert. n. 6646534-011. Molto rara. Fondi speculari, FDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1153Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 71, Lote 1153
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1153 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Minimi segnetti da contatto Grading/Status: FDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lote 71Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lote 71
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Fecha
    1 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 71 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1884 Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 14 (MOLTO RARO) (#-271) (AU)
Italia 20 liras 1884 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 6, Lote 682Italia 20 liras 1884 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 6, Lote 682
Nomisma Aste
  • Fecha
    1 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 682 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Numismatica Ars Classica Spa, Auction 142, Lote 127
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 127 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900.   Da 20 lire 1884 Roma. Pagani 580. MIR 1098i. Friedberg 21. Molto rara. Migliore di Spl In slab NGC UNC DETAILS/OBV CLEANED, cert. n. 6638956009.
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Lote 1191
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1191 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU qFDC-FDC.
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lote 851
Nomisma Spa
  • Fecha
    26 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 851 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR qFDC/FDC.
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lote 852
Nomisma Spa
  • Fecha
    26 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 852 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR SPL/SPL+.
Italia 20 liras 1884 Humberto I - Nomisma Spa, Auction 68, Lote 1345
Nomisma Spa
  • Fecha
    2 de septiembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1345 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Bell'esemplare con fondi speculari qFDC/FDC.
