Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II

Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lote 34Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lote 34
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Fecha
    21 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    1153 $
Lote 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 417
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 417 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1865. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 9. g. 6,43. Diam. mm. 21,07. Oro. q.SPL
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II - Heritage Auctions Europe, Auction November 2025 - Part I, Lote 2183
Heritage Auctions Europe
  • Fecha
    10 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2183 Gold coins - mail bid sale - Italy - 20 Lire 1865 T-BN (KM10.1, Gig.9, Fr.11) - Gold - VF/XF
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2498Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2498
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2498 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,44) Segni Grading/Status: qBB Notes Segni
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 277Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 277
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 277 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1093Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1093
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1093 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-084 Grading/Status: MS 63
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1096Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1096
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1096 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 370Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 370
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 370 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1865 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 57. Pagani 459. Montenegro 135. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl56
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIII, Lote 1140
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    3 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1140 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865 Torino. Pag. (decimali) 459; MIR (Savoia) 1078f. AU. 6.46 g. 21 mm. qSPL/SPL.
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 802Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 802
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-087 Grading/Status: MS 63
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 203, Lote 2004
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Fecha
    9 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2004 ITALIEN. KÖNIGREICH. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1865 Turin. Fr.  11, Schlumb.  42. . vz
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 805Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 9, Lote 805
Nomisma Aste
  • Fecha
    23 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 805 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lote 1052Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lote 1052
Nomisma Spa
  • Fecha
    22 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1052 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lote 158Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction, Lote 158
Nomisma Aste
  • Fecha
    13 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 158 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL+
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lote 658
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 658 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,45 g; 20,8 mm) Gig. 9. BB+
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lote 659
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 659 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,46 g; 20,8 mm). Gig. 9. SPL/FDC, leggerissima screpolatura marginale di metallo.
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Lote 657
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 657 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (20,8 mm; 6,45 g) Gig. 9. qSPL
Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Anverso - Heritage Auctions, Auction #61445, Lote 25181Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II, Reverso - Heritage Auctions, Auction #61445, Lote 25181
Heritage Auctions
  • Fecha
    2 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 3,109,000
