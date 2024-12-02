Italia 20 liras 1865 Víctor Manuel II
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Fecha21 de noviembre de 2025
- Precio de salida1153 $
Lote 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 417 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1865. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 9. g. 6,43. Diam. mm. 21,07. Oro. q.SPL
Heritage Auctions Europe
- Fecha10 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2183 Gold coins - mail bid sale - Italy - 20 Lire 1865 T-BN (KM10.1, Gig.9, Fr.11) - Gold - VF/XF
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2498 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,44) Segni Grading/Status: qBB Notes Segni
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 277 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1093 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-084 Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1096 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 370 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1865 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 57. Pagani 459. Montenegro 135. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl56
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha3 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1140 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865 Torino. Pag. (decimali) 459; MIR (Savoia) 1078f. AU. 6.46 g. 21 mm. qSPL/SPL.
Nomisma Spa
- Fecha10 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-087 Grading/Status: MS 63
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
- Fecha9 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2004 ITALIEN. KÖNIGREICH. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1865 Turin. Fr. 11, Schlumb. 42. . vz
Nomisma Aste
- Fecha23 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 805 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Spa
- Fecha22 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1052 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Fecha13 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 158 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL+
Bertolami Fine Art
- Fecha12 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 658 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,45 g; 20,8 mm) Gig. 9. BB+
Bertolami Fine Art
- Fecha12 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 659 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,46 g; 20,8 mm). Gig. 9. SPL/FDC, leggerissima screpolatura marginale di metallo.
Bertolami Fine Art
- Fecha12 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 657 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (20,8 mm; 6,45 g) Gig. 9. qSPL
Heritage Auctions
- Fecha2 de diciembre de 2024
- Precio de salida—
- Precio de venta
Lote 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 3,109,000
Heritage Auctions
- Fecha2 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1.
Heritage Auctions
- Fecha2 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 25179 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS63 NGC, Torino mint, KM10.1.