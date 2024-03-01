Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha12 de diciembre de 2025
- Precio de salida461 $
Lote 588 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 20 lire 1862 av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata entro due rami d'alloro. CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132 6.41 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl58
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 416 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1862. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,43. Diam. mm. 21,40. Oro. q.SPL
Sima Srl
- Fecha24 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 162 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1862 Torino - Gig. 6 Au Oro Gold minima tacchetta al ciglio del bordo Grading/Status: SPL
Spink
- Fecha1 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1051 (g) Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II (1861-1878), Gold 20-Lire, 1862, Turin, head left, rev. crowned shield in wreath, edge straight milled, 6.44g, 6h (Fb. 11; Gigante 6; KM 10.1; Montenegro 132; Pagani 456), and, Gold 5-Lire, 1863, Turin, as before, 1.61g, 6h (Fb. 16; Gigante 29; KM 10.1; Montenegro 159; Pagani 479), both good very fine (2). Provenance, The "Hurter-Amman" Collection of Ancient and World Gold and Silver Coins and Medals Estimate: £450 - £550
Stack's Bowers
- Fecha17 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 63188 (0.187 oz, 5.807 g AGW). Italy. 1862 Gold 20 Lire. .900 Fine.
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 365 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1862 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132. 6.42 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl53
Nomisma Aste
- Fecha9 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 381 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1862 T - Nomisma 849 AU Grading/Status: BB
San Martino
- Fecha1 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 519 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Lire, 1862-T, Au, gr 6,42, C, Gigante 6, BB. Grading/Status: BB
GERHARD HIRSCH Nachfolger
- Fecha12 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3021 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele II. Re d'Italia. 1861-1878, Torino.20 Lire 1862 T (900 fein). _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ Montenegro 132. Pag. 456. Schl. 39. Fr. 11. Winzige Randfehler und Kratzer. 6,45 g. G O L D vz
Cambi Aste
- Fecha6 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 794 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,17. Oro. q.BB
Cambi Aste
- Fecha6 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 792 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,44. Diam. mm. 21,21. Oro. BB/SPL
Cambi Aste
- Fecha6 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 793 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,39. Diam. mm. 21,22. Oro. MB/BB
Katz Auction
- Fecha25 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 346 Italy 20 Lire 1862 TBN KM# 10.1, N# 17714; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele II; Turin Mint; XF with nice toning
San Martino
- Fecha14 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 536 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,45, C, Gig 6, qSPL. Grading/Status: qSPL
San Martino
- Fecha14 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 535 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,44, C, Gig 6, BB+. Grading/Status: BB+
Classical Numismatic Group, LLC
- Fecha31 de julio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 848 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AV 20 Lire (21mm, 6.45 g, 6h). Torino mint. Dated 1862 T BN . Bare head left / Crowned and collared coat-of-arms within wreath. MIR 1078c; KM 10.1; Friedberg 11. Cleaned, edge marks. EF.
InAsta S.p.A.
- Fecha17 de junio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3972 VARIE - Curiosità 20 lire 1862 T, gr. 6,43 (replica di moneta in oro con basso titolo) NO RETURN NO RETURN - FDC
San Martino
- Fecha30 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 890 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1862. Torino. Au. Gr. 6,42. Gig# 6. Grading/Status: qSPL
Cambi Aste
- Fecha14 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 706 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,13. Oro. Segni di contatto sui bordi. Migliore di BB
Aurora Numismatica
- Fecha1 de marzo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 215 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1862, Au 21 mm , ex asta Varesi-76 lotto-506 classificata "q.SPL"