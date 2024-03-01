Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II

Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 588Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 588
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    12 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    461 $
Lote 588 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 20 lire 1862 av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata entro due rami d'alloro. CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132 6.41 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl58
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 416
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 416 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1862. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,43. Diam. mm. 21,40. Oro. q.SPL
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - Sima Srl, Auction 6, Lote 162Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - Sima Srl, Auction 6, Lote 162
Sima Srl
  • Fecha
    24 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 162 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1862 Torino - Gig. 6 Au Oro Gold minima tacchetta al ciglio del bordo Grading/Status: SPL
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - Spink , Auction 25055, Lote 1051Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - Spink , Auction 25055, Lote 1051
Spink
  • Fecha
    1 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1051 (g) Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II (1861-1878), Gold 20-Lire, 1862, Turin, head left, rev. crowned shield in wreath, edge straight milled, 6.44g, 6h (Fb. 11; Gigante 6; KM 10.1; Montenegro 132; Pagani 456), and, Gold 5-Lire, 1863, Turin, as before, 1.61g, 6h (Fb. 16; Gigante 29; KM 10.1; Montenegro 159; Pagani 479), both good very fine (2). Provenance, The "Hurter-Amman" Collection of Ancient and World Gold and Silver Coins and Medals Estimate: £450 - £550
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Lote 63188Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Lote 63188
Stack's Bowers
  • Fecha
    17 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 63188 (0.187 oz, 5.807 g AGW). Italy. 1862 Gold 20 Lire. .900 Fine.
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 365Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lote 365
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    13 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 365 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1862 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132. 6.42 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl53
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lote 381Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lote 381
Nomisma Aste
  • Fecha
    9 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 381 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1862 T - Nomisma 849 AU Grading/Status: BB
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - San Martino, Auction n.4, Lote 519Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - San Martino, Auction n.4, Lote 519
San Martino
  • Fecha
    1 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 519 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Lire, 1862-T, Au, gr 6,42, C, Gigante 6, BB. Grading/Status: BB
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 396, Lote 3021
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Fecha
    12 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3021 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele II. Re d'Italia. 1861-1878, Torino.20 Lire 1862 T (900 fein). _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ Montenegro 132. Pag. 456. Schl. 39. Fr. 11. Winzige Randfehler und Kratzer. 6,45 g. G O L D vz
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lote 794
Cambi Aste
  • Fecha
    6 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 794 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,17. Oro. q.BB
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lote 792
Cambi Aste
  • Fecha
    6 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 792 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,44. Diam. mm. 21,21. Oro. BB/SPL
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 991, Lote 793
Cambi Aste
  • Fecha
    6 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 793 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,39. Diam. mm. 21,22. Oro. MB/BB
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Katz Auction, E-Auction 141, Lote 346
Katz Auction
  • Fecha
    25 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 346 Italy 20 Lire 1862 TBN KM# 10.1, N# 17714; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele II; Turin Mint; XF with nice toning
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - San Martino, Auction n.3, Lote 536Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - San Martino, Auction n.3, Lote 536
San Martino
  • Fecha
    14 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 536 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,45, C, Gig 6, qSPL. Grading/Status: qSPL
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - San Martino, Auction n.3, Lote 535Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - San Martino, Auction n.3, Lote 535
San Martino
  • Fecha
    14 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 535 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,44, C, Gig 6, BB+. Grading/Status: BB+
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Classical Numismatic Group, LLC, Electronic Auction 567, Lote 848
Classical Numismatic Group, LLC
  • Fecha
    31 de julio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 848 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AV 20 Lire (21mm, 6.45 g, 6h). Torino mint. Dated 1862 T BN . Bare head left / Crowned and collared coat-of-arms within wreath. MIR 1078c; KM 10.1; Friedberg 11. Cleaned, edge marks. EF.
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lote 3972
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    17 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3972 VARIE - Curiosità 20 lire 1862 T, gr. 6,43 (replica di moneta in oro con basso titolo) NO RETURN NO RETURN - FDC
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Anverso - San Martino, Auction n.1, Lote 890Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II, Reverso - San Martino, Auction n.1, Lote 890
San Martino
  • Fecha
    30 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 890 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1862. Torino. Au. Gr. 6,42. Gig# 6. Grading/Status: qSPL
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 927, Lote 706
Cambi Aste
  • Fecha
    14 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 706 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,13. Oro. Segni di contatto sui bordi. Migliore di BB
Italia 20 liras 1862 Víctor Manuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Lote 215
Aurora Numismatica
  • Fecha
    1 de marzo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 215 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1862, Au 21 mm , ex asta Varesi-76 lotto-506 classificata "q.SPL"
