Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II

Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1530
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 1530 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - SPL (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 415
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 415 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1861. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 5. Raro. g. 6,40. Diam. mm. 21,23. Oro. BB
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIII, Lote 1135
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    3 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1135 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1861 Torino B in scudetto. Pag. (decimali) 455; MIR (Savoia) 1078a. AU. R. La moneta presenta anche una ribattitura (?) sul segno di zecca, T su F. Perizia Aurora (BB+/SPL). BB+.
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 200
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 200 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1861-T, Rara Au 21 mm, 6,45 g, alta conservazione per il millesimo, in Slab NGC MS63
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - The Coin Cabinet, E-Auction 3, Lote 130
The Coin Cabinet
  • Fecha
    4 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 130 MS65 | ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 Lire, 1873 M BN. Milan. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. In secure plastic holder, graded PCGS MS65 , certification number 33817554 . PCGS population in this grade: 19. PCGS population in higher grade: 7. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900/1000 Gold. PLEASE NOTE: This lot is exempt from VAT. A 6.00% buyer's premium will be charged separately. VAT on the buyer's premium may apply in accordance with UK regulations. Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lote 639
Hatria Numismatica
  • Fecha
    18 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 639 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1877R Au. Gigante, 24. SPL
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lote 625
Hatria Numismatica
  • Fecha
    18 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 625 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865T Au. Gigante, 9. SPL
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 19, Lote 435
Chaponnière & Firmenich SA
  • Fecha
    8 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 435 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II, 1861-1878.  20 Lire 1861 T, Torino. Obv. VITTORIO EMANUELE II. Bare head to left. Rv. REGNO D'ITALIA. Crowned coat of arms. Mont. 131; KM 10.1; Fr. 11. AU. 6.45 g. 3267 ex. NGC MS 62 Rare in this quality. 6876765-001
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lote 282
Aurora Numismatica
  • Fecha
    9 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 282 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1861 Torino, Rara Au 21 mm 6,41 g, BB
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Lote 797
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    5 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 797 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1861 T Pag. 455; Mont. 131 R (AU g. 6,43) BB+
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 45, Lote 1461
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    6 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1461 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - SPL (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 45, Lote 1462
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    6 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1462 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Non comune - Migliore di BB (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II, Anverso - San Martino, Auction n.1, Lote 889Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II, Reverso - San Martino, Auction n.1, Lote 889
San Martino
  • Fecha
    30 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 889 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861. Torino. Au. Gr. 6,44. R. Gig# 5. Grading/Status: BB+
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - The Coin Cabinet, Auction 107, Lote 79
The Coin Cabinet
  • Fecha
    30 de abril de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 79 ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 lire, 1863 T BN. Turin. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; inscription: 'REGNO D'ITALIA'; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900.0/1000 Gold. PLEASE NOTE: 10% Buyer Premium + VAT on this lot. No other fees, including live bidding. Delivery cost will be added to your order. This lot is exempt from VAT. Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Cambi Aste, Auction 881, Lote 1205
Cambi Aste
  • Fecha
    8 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1205 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 20 Lire 1861. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 5. Rara. g. 6,42. Diam. mm. 21,15. Oro. BB Estimate: EUR 280 - 330
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Numismatica Ranieri S.r.l., Asta n. 18, Lote 751
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    4 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 751 REGNO D’ITALIA. Vittorio Emanuele II, 1861-1878.   20 Lire 1861 Torino. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro. Pag. 455; Gig. 5. Raro. SPL.
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - SINCONA AG, Auction 87, Lote 2548
SINCONA AG
  • Fecha
    24 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2548 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele II. 1861-1878.   20 Lire 1861 T, Torino. 6.43 g. Mont. 131 (R). Pagani 455. Fr. 11. Auflage nur 3'267 Exemplare / Mintage only 3,267 pieces. Sehr schön / Very fine. (~€ 315/USD 335)
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Sima Srl, Auction 2, Lote 372
Sima Srl
  • Fecha
    20 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 372 REGNO Dâ€™ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1861 Torino Gig 5 Au Oro Gold gr. 6,43 colpetto al bordo BB/SPL
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Editions V. GADOURY, Monaco 2023, Lote 647
Editions V. GADOURY
  • Fecha
    14 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 647 Vittorio Emanuele II 1861-1878 - Re d'Italia 20 Lire, Torino, 1861 T BN, AU 6.45 g. Ref : Cud. 1190a (R), MIR 1078a, Pag. 455, Fr. 11 Conservation : NGC MS 63. presque FDC et rare en MS.
Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II - Numismatica Ars Classica Spa, Asta 139, Lote 5
Numismatica Ars Classica Spa
  • Fecha
    27 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5 CASA SAVOIA.   Vittorio Emanuele II re d’Italia, 1861-1878. Da 20 lire 1861 Torino. Pagani 455a. Friedberg 11. Raro. Buon BB Ex acquisto privato da Numismatica de Falco, Napoli, 1994. Con cartellino originale. Il segno di zecca T presenta una eccedenza di metallo che spesso in passato è stata considerata una correzione su F. A Firenze non sono mai stati depositati i conii del 20 lire del Regno d’Italia.
