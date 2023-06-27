Italia 20 liras 1861 Víctor Manuel II
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida577 $
Lote 1530 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - SPL (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 415 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1861. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 5. Raro. g. 6,40. Diam. mm. 21,23. Oro. BB
Artemide Aste s.r.l.
- Fecha3 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1135 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1861 Torino B in scudetto. Pag. (decimali) 455; MIR (Savoia) 1078a. AU. R. La moneta presenta anche una ribattitura (?) sul segno di zecca, T su F. Perizia Aurora (BB+/SPL). BB+.
Aurora Numismatica
- Fecha18 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 200 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1861-T, Rara Au 21 mm, 6,45 g, alta conservazione per il millesimo, in Slab NGC MS63
The Coin Cabinet
- Fecha4 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 130 MS65 | ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 Lire, 1873 M BN. Milan. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. In secure plastic holder, graded PCGS MS65 , certification number 33817554 . PCGS population in this grade: 19. PCGS population in higher grade: 7. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900/1000 Gold. PLEASE NOTE: This lot is exempt from VAT. A 6.00% buyer's premium will be charged separately. VAT on the buyer's premium may apply in accordance with UK regulations. Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
Hatria Numismatica
- Fecha18 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 639 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1877R Au. Gigante, 24. SPL
Hatria Numismatica
- Fecha18 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 625 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865T Au. Gigante, 9. SPL
Chaponnière & Firmenich SA
- Fecha8 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 435 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 20 Lire 1861 T, Torino. Obv. VITTORIO EMANUELE II. Bare head to left. Rv. REGNO D'ITALIA. Crowned coat of arms. Mont. 131; KM 10.1; Fr. 11. AU. 6.45 g. 3267 ex. NGC MS 62 Rare in this quality. 6876765-001
Aurora Numismatica
- Fecha9 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 282 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1861 Torino, Rara Au 21 mm 6,41 g, BB
InAsta S.p.A.
- Fecha5 de septiembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 797 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1861 T Pag. 455; Mont. 131 R (AU g. 6,43) BB+
Bolaffi S.p.A.
- Fecha6 de junio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1461 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - SPL (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha6 de junio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1462 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Non comune - Migliore di BB (Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455)
San Martino
- Fecha30 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 889 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1861. Torino. Au. Gr. 6,44. R. Gig# 5. Grading/Status: BB+
The Coin Cabinet
- Fecha30 de abril de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 79 ITALY. Vittorio Emanuele II, 1861-78. Gold 20 lire, 1863 T BN. Turin. Head of Vittorio Emanuele facing left; inscription: 'VITTORIO EMANUELE II'; date in exergue / Enwreathed arms of the House of Savoy decorated with the Collare dell'Annunziata; inscription: 'REGNO D'ITALIA'; value and mintmark in exergue. Designed by Giuseppe Ferraris. Reference: KM-10 Diameter: 21 mm. Weight: 6.4516 g. (AGW=0.1867 oz.) Composition: 900.0/1000 Gold. PLEASE NOTE: 10% Buyer Premium + VAT on this lot. No other fees, including live bidding. Delivery cost will be added to your order. This lot is exempt from VAT. Payment can be made in EUR, CHF, or USD for an exchange fee. Please contact us to find out more.
Cambi Aste
- Fecha8 de noviembre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1205 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 20 Lire 1861. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 5. Rara. g. 6,42. Diam. mm. 21,15. Oro. BB Estimate: EUR 280 - 330
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha4 de noviembre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 751 REGNO D’ITALIA. Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 20 Lire 1861 Torino. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro. Pag. 455; Gig. 5. Raro. SPL.
SINCONA AG
- Fecha24 de octubre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2548 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1861 T, Torino. 6.43 g. Mont. 131 (R). Pagani 455. Fr. 11. Auflage nur 3'267 Exemplare / Mintage only 3,267 pieces. Sehr schön / Very fine. (~€ 315/USD 335)
Sima Srl
- Fecha20 de octubre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 372 REGNO Dâ€™ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1861 Torino Gig 5 Au Oro Gold gr. 6,43 colpetto al bordo BB/SPL
Editions V. GADOURY
- Fecha14 de octubre de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 647 Vittorio Emanuele II 1861-1878 - Re d'Italia 20 Lire, Torino, 1861 T BN, AU 6.45 g. Ref : Cud. 1190a (R), MIR 1078a, Pag. 455, Fr. 11 Conservation : NGC MS 63. presque FDC et rare en MS.
Numismatica Ars Classica Spa
- Fecha27 de junio de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 5 CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele II re d’Italia, 1861-1878. Da 20 lire 1861 Torino. Pagani 455a. Friedberg 11. Raro. Buon BB Ex acquisto privato da Numismatica de Falco, Napoli, 1994. Con cartellino originale. Il segno di zecca T presenta una eccedenza di metallo che spesso in passato è stata considerata una correzione su F. A Firenze non sono mai stati depositati i conii del 20 lire del Regno d’Italia.