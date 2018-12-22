Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III

Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lote 922
Savoca Numismatik
  • Fecha
    5 de julio de 2025
Lote 922 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Lote 672
Savoca Numismatik
  • Fecha
    21 de junio de 2025
Lote 672 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Lote 677
Savoca Numismatik
  • Fecha
    21 de junio de 2025
Lote 677 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Lote 673
Savoca Numismatik
  • Fecha
    21 de junio de 2025
Lote 673 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 260 | Blue, Lote 1433
Savoca Numismatik
  • Fecha
    29 de marzo de 2025
Lote 1433 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Lote 1086
Savoca Numismatik
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
Lote 1086 Italy. AD 1921. 20 Centimes 1921 mm, 4 g Good Extremely Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Lote 1879
Katz Auction
  • Fecha
    8 de febrero de 2025
Lote 1879 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Numismática Leilões, Auction 94, Lote 1093
Numismática Leilões
  • Fecha
    27 de noviembre de 2024
Lote 1093 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA 1 Estimate: 1 - 10 EUR
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Lote 934
Savoca Numismatik
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
Lote 934 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Very Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Lote 933
Savoca Numismatik
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
Lote 933 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 240 | Blue, Lote 1041
Savoca Numismatik
  • Fecha
    9 de noviembre de 2024
Lote 1041 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 141, Lote 1998
Katz Auction
  • Fecha
    25 de octubre de 2024
Lote 1998 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Numismática Leilões, Auction 93, Lote 856
Numismática Leilões
  • Fecha
    17 de octubre de 2024
Lote 856 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 1 - 10 EUR
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Numismática Leilões, Auction 91, Lote 675
Numismática Leilões
  • Fecha
    12 de agosto de 2024
Lote 675 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 131, Lote 2312
Katz Auction
  • Fecha
    26 de junio de 2024
Lote 2312 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Numismática Leilões, Auction 88, Lote 651
Numismática Leilões
  • Fecha
    28 de mayo de 2024
Lote 651 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Estimate: 5 - 10 EUR
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 17, Lote 1015
Nomisma Spa
  • Fecha
    29 de julio de 2020
Lote 1015 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 14, Lote 697
Nomisma Spa
  • Fecha
    13 de febrero de 2020
Lote 697 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 – Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Lote 1096
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de julio de 2019
Lote 1096 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III - Katz Auction, Auction 18, Lote 458
Katz Auction
  • Fecha
    22 de diciembre de 2018
Lote 458 Italy 20 Centesimi 1921 KM# 44; UNC with minor scratches, nice condition for that coin
