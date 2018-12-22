Italia 20 centesimi 1921 Víctor Manuel III
Savoca Numismatik
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 922 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Savoca Numismatik
- Fecha21 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 672 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha21 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 677 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha21 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 673 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha29 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1433 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1086 Italy. AD 1921. 20 Centimes 1921 mm, 4 g Good Extremely Fine
Katz Auction
- Fecha8 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1879 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Fecha27 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1093 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA 1 Estimate: 1 - 10 EUR
Savoca Numismatik
- Fecha16 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 934 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Fecha16 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 933 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha9 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1041 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Katz Auction
- Fecha25 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1998 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Fecha17 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 856 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 1 - 10 EUR
Numismática Leilões
- Fecha12 de agosto de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 675 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Katz Auction
- Fecha26 de junio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2312 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Fecha28 de mayo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 651 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Estimate: 5 - 10 EUR
Nomisma Spa
- Fecha29 de julio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1015 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Fecha13 de febrero de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 697 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 – Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Fecha23 de julio de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1096 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Katz Auction
- Fecha22 de diciembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 458 Italy 20 Centesimi 1921 KM# 44; UNC with minor scratches, nice condition for that coin