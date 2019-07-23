Italia 20 centesimi 1909 Víctor Manuel III
Savoca Numismatik
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida1 $
Lote 978 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha7 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 821 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 mm, 4 gGood Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Fecha22 de julio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1066 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1909-R, KM-44, a pleasing example, PCGS graded MS61.
Nomisma Aste
- Fecha1 de abril de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 869e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI Grading/Status: qSPL
Nomisma Spa
- Fecha29 de junio de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha23 de enero de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1070 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha5 de julio de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 861 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha27 de septiembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
VL Nummus
- Fecha10 de abril de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2263 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Nomisma Spa
- Fecha23 de enero de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1107 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI FDC.
Nomisma Spa
- Fecha23 de enero de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1108 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha8 de noviembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1234 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI qFDC/FDC.
VL Nummus
- Fecha11 de julio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1803 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL
Nomisma Spa
- Fecha3 de junio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha14 de abril de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 941 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Nomisma Spa
- Fecha14 de abril de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 940 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL+.
Nomisma Spa
- Fecha13 de febrero de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 690 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
VL Nummus
- Fecha7 de febrero de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2775 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Nomisma Spa
- Fecha2 de octubre de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 3231 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Nomisma Spa
- Fecha23 de julio de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1089 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.