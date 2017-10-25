Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III

Lote 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276