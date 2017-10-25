Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III

Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lote 836
Nomisma Spa
  • Fecha
    29 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 836 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 31, Lote 2963
Nomisma Spa
  • Fecha
    15 de abril de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2963 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lote 1069
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de enero de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1069 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Lote 860
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de julio de 2022
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 860 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lote 770
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de septiembre de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 770 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lote 1106
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de enero de 2021
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1106 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI SPL.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lote 1233
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de noviembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1233 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL/SPL+.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Lote 1232
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de noviembre de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1232 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI qFDC.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Lote 1492
Nomisma Spa
  • Fecha
    3 de junio de 2020
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1492 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Lote 1087
Nomisma Spa
  • Fecha
    23 de julio de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1087 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC.
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Lote 959
Nomisma Spa
  • Fecha
    27 de enero de 2019
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 959 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI Grading FDC
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Lote 3889
Nomisma Spa
  • Fecha
    11 de noviembre de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3889 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, Auction 58, Lote 2100
Nomisma Spa
  • Fecha
    6 de noviembre de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2100 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Lote 837
VL Nummus
  • Fecha
    9 de septiembre de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 837 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 Rome Ø 21,5 mm Montenegro 276. 4.04 g. Unc
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, Auction 57, Lote 2061
Nomisma Spa
  • Fecha
    18 de mayo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Lote 1581
Wannenes Art Auction
  • Fecha
    16 de mayo de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lote 4322
Nomisma Spa
  • Fecha
    28 de abril de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4322 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Katz Auction, Auction 12, Lote 563
Katz Auction
  • Fecha
    1 de abril de 2018
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 563 Italy 20 Centesimi 1908 R KM#44 VF+
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Auction 2, Lote 937
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de diciembre de 2017
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 937 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL
Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Auction 1, Lote 871
Nomisma Spa
  • Fecha
    25 de octubre de 2017
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 871 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
