Italia 20 centesimi 1908 Víctor Manuel III
Nomisma Spa
- Fecha29 de junio de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 836 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha15 de abril de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2963 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC.
Nomisma Spa
- Fecha23 de enero de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1069 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha5 de julio de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 860 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha27 de septiembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 770 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha23 de enero de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1106 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha8 de noviembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1233 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL/SPL+.
Nomisma Spa
- Fecha8 de noviembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1232 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Fecha3 de junio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1492 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Nomisma Spa
- Fecha23 de julio de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1087 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC.
Nomisma Spa
- Fecha27 de enero de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 959 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI Grading FDC
Nomisma Spa
- Fecha11 de noviembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 3889 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Nomisma Spa
- Fecha6 de noviembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2100 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
VL Nummus
- Fecha9 de septiembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 837 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 Rome Ø 21,5 mm Montenegro 276. 4.04 g. Unc
Nomisma Spa
- Fecha18 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC
Wannenes Art Auction
- Fecha16 de mayo de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276
Nomisma Spa
- Fecha28 de abril de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 4322 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Katz Auction
- Fecha1 de abril de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 563 Italy 20 Centesimi 1908 R KM#44 VF+
Nomisma Spa
- Fecha12 de diciembre de 2017
- Precio de salida—
- Precio de venta—
Lote 937 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL
Nomisma Spa
- Fecha25 de octubre de 2017
- Precio de salida—
- Precio de venta—
Lote 871 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC