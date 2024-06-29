Italia 20 centesimi 1894 Humberto I
Savoca Numismatik
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida1 $
Lote 974 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
BAC Numismatics
- Fecha18 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 660 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Coins NB
- Fecha24 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1451 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.88g XF KM 28.1 Estimate: 15 EUR
Savoca Numismatik
- Fecha11 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1153 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
BAC Numismatics
- Fecha29 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 624 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Coins NB
- Fecha11 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1215 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.94g AU KM 28 Estimate: 30 EUR
Savoca Numismatik
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 902 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Savoca Numismatik
- Fecha7 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 817 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 gGood Very Fine
WAG online Auktionen oHG
- Fecha11 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 254 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 20 Centesimi 1894 KB. K.M. 27.1. In US Plastic-Holder PCGS MS65. Prachtexemplar. Fast Stempelglanz
Stack's Bowers
- Fecha26 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 75802 ITALY. 20 Centesimi, 1894-KB. Berlin Mint. Umberto I. PCGS MS-64. KM-28.1; Gig-45. Estimate: $30 - $60. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Savoca Numismatik
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1084 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Good Very Fine
Numismatica Ferrarese
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 940 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Roma - CuNi - Gigante 44 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Istra Numizmatika
- Fecha15 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1626 Królestwo Włoch, Umberto I, 20 Centesimi 1894, Berlino Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 45 Ni. 4,00 g
Numismatica Ferrarese
- Fecha26 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 601 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Berlino - CuNi - Gigante 45 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Savoca Numismatik
- Fecha16 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 925 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Fecha21 de septiembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1126 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha14 de septiembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1061 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Fecha31 de agosto de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 849 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 KB mm, 3,93 g Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Fecha22 de julio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1149 SAN MARINO: Umberto I, 1878-1900, 20 centesimi, 1894-KB, KM-28, a lovely example, PCGS graded MS63.
The Coinhouse Auctions
- Fecha29 de junio de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 791 Italy, Republic, 20 Centesimi, 1894, Copper-Nickel, Ruler Umberto I, VF, KM 28.1