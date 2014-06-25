Italia 20 centesimi 1863 Víctor Manuel II
Istra Numizmatika
- Fecha15 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Coins NB
- Fecha18 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- Fecha9 de agosto de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
- Fecha9 de marzo de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Nomisma Spa
- Fecha29 de junio de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Nomisma Spa
- Fecha29 de junio de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Nomisma Spa
- Fecha15 de abril de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Nomisma Spa
- Fecha23 de enero de 2023
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Fecha26 de marzo de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Fecha29 de abril de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Fecha5 de diciembre de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- Fecha3 de junio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Nomisma Spa
- Fecha3 de junio de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Fecha2 de octubre de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Fecha23 de julio de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Fecha24 de marzo de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Nomisma Spa
- Fecha11 de noviembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Auktionen Frühwald
- Fecha1 de agosto de 2015
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Classical Numismatic Group, LLC
- Fecha1 de agosto de 2014
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
ibercoin
- Fecha25 de junio de 2014
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.