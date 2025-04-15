Italia 2 liras 1958 República

Italia 2 liras 1958 República, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2117Italia 2 liras 1958 República, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2117
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    231 $
Lote 2117 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Periziata da Emilio Tevere come "qFDC/FDC". Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2118Italia 2 liras 1958 República, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2118
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 2118 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 RR Periziata da Cesare Bobba come "FDC". Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 292Italia 2 liras 1958 República, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 292
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    208 $
Lote 292 Repubblica Italiana - Nuova monetazione (1951-2001) - 2 Lire, 1958, Al, gr. 0,8, RR, Gig. 334 Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2310Italia 2 liras 1958 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2310
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    98 $
Lote 2310 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: bello SPL
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2311Italia 2 liras 1958 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 2311
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 2311 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Numismatica Terziani Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Terziani
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2357Italia 2 liras 1958 República, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2357
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2357 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 749Italia 2 liras 1958 República, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 749
Numismatica Raponi
  • Fecha
    16 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 749 Repubblica Italiana. 1958 lire 2 It. Gig., 334. Molto rara. Grading/Status: BB+
Italia 2 liras 1958 República - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 450
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 450 Repubblica Italiana. 2 Lire 1958-R per Roma. "Ulivo". AL. Ape. R/ Ramo d'ulivo. Gigante 334. RR. qFDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 388Italia 2 liras 1958 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 388
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 388 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: FDC/qFDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3066Italia 2 liras 1958 República, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 3066
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3066 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Franco Grigoli Grading/Status: SPL Notes Sigillata Franco Grigoli
Italia 2 liras 1958 República - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lote 811
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 811 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: BB+ Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1424Italia 2 liras 1958 República, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1424
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1424 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Sigillato col cartellino dell'asta Nomisma 51, lotto 2599 Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 284Italia 2 liras 1958 República, Reverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 284
Sartor Numismatica
  • Fecha
    27 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 284 Repubblica Italiana (dal 1946) 2 lire 1958 Ulivo - Gig. 334 It 0,80 g RR Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 758Italia 2 liras 1958 República, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 758
ACM Aste srl
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 758 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR.  Grading/Status: SPL Material Al
Italia 2 liras 1958 República - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Lote 876
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    11 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 876 LIRE 2 - ANNO 1958 - D/Ramoscello d'ulivo con valore e data R/Ape nel campo - Certificata in bustina sigillata da Loris Zarinato - Al - KM 94 - P. 2411 FDC
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 931Italia 2 liras 1958 República, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 931
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 931 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1958 República - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lote 1047
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    17 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1047 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 386Italia 2 liras 1958 República, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 386
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 386 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR. Grading/Status: SPL Material It
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2729Italia 2 liras 1958 República, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2729
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2729 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1958 República, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2730Italia 2 liras 1958 República, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2730
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2730 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: qSPL/SPL
