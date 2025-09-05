Italia 2 liras 1946 República
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida46 $
Lote 899 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 2 - Anno 1946 - D/Contadino con aratro a s. R/Spiga con valore e data - It - P.2401 RARA SPL
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida46 $
Lote 900 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 2 - Anno 1946 - D/Contadino con aratro a s. R/Spiga con valore e data - It - P.2401 RARA qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida63 $
Lote 2301 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida58 $
Lote 2302 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetto
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida46 $
Lote 2303 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Segnetto Grading/Status: BB+ Notes Segnetto
Numismatica Raponi
- Fecha16 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 737 Repubblica Italiana. 1946 lire 2 It. Gig., 324. Rara. Grading/Status: SPL
Numismatica Raponi
- Fecha16 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 738 Repubblica Italiana. 1946 lire 2 It. Gig., 324. Rara. Grading/Status: BB+
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 672 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 2 Lire 1946. Italma Dr. Aratore su linea di esergo. Rv. Spiga con indicazione di valore e data. Gig. 324. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Il 2 Giugno 1946, a seguito di un referendum, veniva sancito l’avvento della Repubblica Italiana. Nello stesso anno, la Zecca di Roma iniziò una nuova monetazione costituita da una serie di 4 valore ripetuta annualmente per 5 anni consecutivi. Nel 1951 si provvide all’emissione di una nuova serie di monete, completata man mano negli anni seguenti con nuovi tagli.
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 671 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 2 Lire 1946 PROVA. Italma gr. 1,76 Dr. Aratore su linea di esergo. Rv. Spiga con indicazione di valore e data; a d., PROVA. P.P. 731; Luppino PP632; Gig. n. P17. Rarissimo. Grading/Status: FDC
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 321 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1950. IT. Gig.328. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 319 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1946. IT. Gig.324. R Sigillata Antonio Rennella qSPL. Grading/Status: qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 320 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1948. IT. Gig.326. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- Fecha26 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 318 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1946. IT. Gig.324. R In slab NGC 8358287-018 AU 58. Notes Diritti d'Asta: 18%
Art-Rite S.r.l.
- Fecha25 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 228 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) - 2 lire 1946, in lotto con 10 monete. Vari metalli. 2 lire 1946 (Gigante 324 - Raro) in conservazione q.SPL, gli altri esemplari sono in FDC.
ACM Aste srl
- Fecha19 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 754 2 Lire 1946. It. Gig. 324. Peso gr. 1,77. BB+. Graffi. Grading/Status: BB+ Material It
Bertolami Fine Art
- Fecha15 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1441 REPUBBLICA ITALIANA. 2 lire 1946. It; 1,75gr. Rara Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3064 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3063 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 386 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Sigillata Piero Rollero Grading/Status: FDC Notes Sigillata Piero Rollero
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1989 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1946 - Gig. 324 IT R Grading/Status: FDC