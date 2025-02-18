Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2061Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2061
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    115 $
Lote 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2060Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2060
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 2060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Periziata da Paolo Gabriele come "SPL+". Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 864
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 864 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1943 E.F. XXI - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ac - P.762 MOLTO RARA SPL+
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1907Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1907
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    104 $
Lote 1907 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1908Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1908
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    75 $
Lote 1908 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Qualche segnetto di contatto Grading/Status: SPL-FDC Notes Qualche segnetto di contatto
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 435
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 435 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943. Ni. SPL
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 268Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lote 268
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 268 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943 a.XXI. AC. Gig.124. R In slab NGC 6638576-015 MS 65. Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 711Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 711
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 711 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1943 Impero. Ac. Gig.124. Peso gr. 10,14. Diametro mm. 28,50. BB. Colpi e segnetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ac
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2680Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2680
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2680 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 344Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 344
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 344 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 2011Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 2011
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2011 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 671Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 671
ACM Aste srl
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 671 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1943 Anno XXI Impero. Ac. Gig. 124. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 29. qSPL. Macchie. Colpi e graffi. R.  Grading/Status: qSPL Material Ac
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2440Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2440
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2440 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Segni Grading/Status: BB-SPL Notes Segni
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2439Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2439
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 533Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 533
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 533 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lote 1370
H.D. Rauch
  • Fecha
    25 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1370 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 2 Lire Lira und 50 Centesimi 1943 R, Rom vzgl.-f.stplfr. (D)
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 305
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 305 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1943, Rara Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 Top Pop (cert. 6638576012)
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5082Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5082
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 A. XXI - Nomisma 1192 AC R Graffietti al D/ Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2334Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2334
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2333Italia 2 liras 1943 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2333
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2333 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
