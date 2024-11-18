Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1906Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1906
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1904Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1904
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    173 $
Lote 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1905Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1905
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 390Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 390
San Martino
  • Fecha
    22 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 504Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 504
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 343Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 343
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2679Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2679
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2512Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2512
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1581
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lote 546
Cambi Aste
  • Fecha
    28 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 889Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 889
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR.  Grading/Status: QFDC Material Ac
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2438Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2438
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 532Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 532
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lote 1369
H.D. Rauch
  • Fecha
    25 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1369 Königreich Italien.   2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 304
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2331Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2331
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2332Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2332
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1378Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1378
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1950Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1950
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lote 364
Varesi
  • Fecha
    18 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
