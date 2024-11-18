Italia 2 liras 1942 Víctor Manuel III
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida46 $
Lote 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida173 $
Lote 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida92 $
Lote 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
San Martino
- Fecha22 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Scuotto Numismatica & ...
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
San Martino
- Fecha8 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Cambi Aste
- Fecha28 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
ACM Aste srl
- Fecha8 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. Grading/Status: QFDC Material Ac
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
H.D. Rauch
- Fecha25 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1369 Königreich Italien. 2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Aurora Numismatica
- Fecha18 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
ACM Aste srl
- Fecha8 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha9 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Varesi
- Fecha18 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"