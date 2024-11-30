Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 72, Lote 688
BAC Numismatics
  • Fecha
    28 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 688 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Lote 942
Savoca Numismatik
  • Fecha
    4 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 942 Italy. AD 1940. 2 Lire 1940 10 g Nearly Extremely Fine
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2675Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2675
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2675 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. 759; Mont. 182 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Antimagnetica -
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2674Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2674
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2674 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Lote 119
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    23 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 119 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 68, Lote 675
BAC Numismatics
  • Fecha
    25 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 675 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lote 346
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    14 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 346 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2437Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2437
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: FDC Notes Magnetica -
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 577Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 577
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 577 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1940 a.XVIII. AC. Gig. 121a. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lote 652
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    29 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 652 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ac/Ni antimagnetica - Gigante 121 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lote 853
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    29 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 853 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ni - debolezza di stanco con ampia parte della legenda estremamente evanescente. Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lote 1433Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lote 1433
Numismatica Raponi
  • Fecha
    25 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1433 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 a. XVIII "Impero". Gig.121. Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 301
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 303
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 303 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1940 amagnetico, bordo largo e contorno liscio, RRR 30,5 mm, 10,02 g, varietà causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, SPL
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2328Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2328
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2328 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica - Asse ruotato Grading/Status: qFDC Notes Magnetica - Asse ruotato -
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 64, Lote 702
BAC Numismatics
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 702 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Lote 1913
Katz Auction
  • Fecha
    8 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1913 Italy 2 Lire 1940 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 234Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 234
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 234 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, coppia di 2 lire 1940 XVIII impero, Ni, magnetica ed antimagnetica Rif. Gig. 121-121a - Rarità C Grading/Status: SPL/FDC
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Lote 700Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Lote 700
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    5 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 700 2 lire acmonital 1940 Vittorio Emanuele III. Testa nuda del Sovrano a destra R/Aquila di fronte in corona d’alloro. contorno liscio e bordo largo Pagani -.. Luppino-. gr. 10,016 - Ø 30 - RRRR Grading/Status: Fdc69
Italia 2 liras 1940 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lote 770
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    30 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 770 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Impero" 1940 XVIII - Magnetica - AC - Gigante 121a Grading/Status: qSPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
