Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1900Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1900
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    16 $
Lote 1900 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC Notes Magnetica -
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1901Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1901
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    12 $
Lote 1901 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica - Data evanescente Assieme a lira 1939 con D/ decentrato Grading/Status: SPL÷qFDC Notes Antimagnetica - Data evanescente - Assieme a lira 1939 con D/ decentrato
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2672Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2672
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2672 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVII Impero Pag. manca; Mont. 179b Ac Magnetica Segnetti di contatto Grading/Status: SPL Notes Magnetica - Segnetti di contatto
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1955Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1955
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1954Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1954
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1954 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 2009Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 2009
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2009 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.5, Lote 594Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.5, Lote 594
San Martino
  • Fecha
    7 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 594 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1939, Ac/Ni, gr. 9,96, RRR, GIG P40, Grading/Status: FDC
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2436Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2436
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL+ Notes Antimagnetica -
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 935Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 935
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR In slab NGC MS 64 cod.6647356-013. Top pop, miglior esemplare certificato NGC Grading/Status: MS 64
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lote 1432Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lote 1432
Numismatica Raponi
  • Fecha
    25 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVIII "Impero". Gig.120. Grading/Status: SPL+
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lote 1431Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Lote 1431
Numismatica Raponi
  • Fecha
    25 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1431 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVII "Impero". Gig.119. Grading/Status: SPL+ Notes Interessante escrescenza di metallo sulla data
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 301
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 302
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 302 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm, 10 g, in Slab NGC MS63
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2327Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2327
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2327 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Ac Antimagnetica e magnetica Grading/Status: qFDC÷FDC Notes Antimagnetica e magnetica -
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2326Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2326
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2326 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1948Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lote 1948
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    9 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1948 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180  Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lote 275
Varesi
  • Fecha
    18 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 275 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 193...., X... EF , R, Roma Pagani Prove - Mont. 307 Luppino Nconf66 Ac RRRR • Moneta mancante sia dell'ultimo millesimo, sia dell'anno dell'era fascista. Secondo alcune teorie si tratterebbe di un prototipo o "prova preliminare" delle prove di questa tipologia, conosciute con i millesimi 1936 e 1939. Di diverso avviso il Luppino, cfr op. cit. pag. 383 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lote 336
Varesi
  • Fecha
    18 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 336 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1939, XVII EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 253 Mont. 308 Luppino PP195bis Ac RRRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 144, Lote 1556
Katz Auction
  • Fecha
    17 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1556 Italy 2 Lire 1939 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Similares
Aprende más
Italia 2 liras 1939 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Lote 366
Aurora Numismatica
  • Fecha
    9 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 366 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939 Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm 10 g, in Slab NGC MS64 Top Pop! (cert. 6647356013)
Similares
Aprende más