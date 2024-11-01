Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1891Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1891
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 1891 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1893Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1893
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    16 $
Lote 1893 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 830
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 830 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1926 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 744; Gig. 108. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, Auction 6, Lote 310Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, Auction 6, Lote 310
Sima Srl
  • Fecha
    24 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 310 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1926 Roma Gig 108 R NI ottimo esemplare dal pieno lustro di conio Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 502Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 502
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 502 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1926. Nichelio Gigante 108 R. Periziato Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1117
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1117 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - Ni - RARO - Gigante 108 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2662Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2662
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2662 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: BB+/qSPL
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1950Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1950
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1950 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 cod. 5784533-011 Grading/Status: MS 65
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Lote 419
Rio de la Plata
  • Fecha
    10 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 419 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926. Niquel; 29.1mm; 10.18g. KM63. Rara. (VF) Estimate: 80 - 120 USD
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lote 985
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    17 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 985 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - C/Liscio - Ni - RARA - Gigante 108 - Perizia Gaudenzi qFDC/FDC Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 886Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 886
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 886 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R.  Grading/Status: SPL Material Ni
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2428Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2428
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2428 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lote 970
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 970 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2313Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2313
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB+ Notes Qualche segnetto
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1374Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1374
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1374 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. (4624) Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lote 828
Hatria Numismatica
  • Fecha
    18 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 828 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1926 Ni. Gigante, 108. Raro. qBB
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lote 1994
Katz Auction
  • Fecha
    14 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1994 Italy 2 Lire 1926 R KM# 63, N# 2682; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; VF/XF-
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lote 768
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    30 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 768 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1042Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1042
Nomisma Aste
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 n° 5784533-011. TOP POP, miglior esemplare certificato NGC. Grading/Status: MS 65
Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Lote 323
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    1 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 323 Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1945). Buono da 2 lire del 1926. Ni. Gig. 108. Raro. BB
