Italia 2 liras 1926 Víctor Manuel III
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida288 $
Lote 1891 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida16 $
Lote 1893 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 830 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1926 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 744; Gig. 108. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Sima Srl
- Fecha24 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 310 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1926 Roma Gig 108 R NI ottimo esemplare dal pieno lustro di conio Grading/Status: FDC
Scuotto Numismatica & ...
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 502 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1926. Nichelio Gigante 108 R. Periziato Grading/Status: SPL
Numismatica Ferrarese
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1117 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - Ni - RARO - Gigante 108 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2662 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: BB+/qSPL
Nomisma Spa
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1950 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 cod. 5784533-011 Grading/Status: MS 65
Rio de la Plata
- Fecha10 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 419 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926. Niquel; 29.1mm; 10.18g. KM63. Rara. (VF) Estimate: 80 - 120 USD
Numismatica Ferrarese
- Fecha17 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 985 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - C/Liscio - Ni - RARA - Gigante 108 - Perizia Gaudenzi qFDC/FDC Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
ACM Aste srl
- Fecha8 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 886 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. Grading/Status: SPL Material Ni
InAsta S.p.A.
- Fecha15 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2428 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Numismatica Ferrarese
- Fecha22 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 970 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Fecha18 de febrero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB+ Notes Qualche segnetto
ACM Aste srl
- Fecha8 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1374 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. (4624) Grading/Status: SPL
Hatria Numismatica
- Fecha18 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 828 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1926 Ni. Gigante, 108. Raro. qBB
Katz Auction
- Fecha14 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1994 Italy 2 Lire 1926 R KM# 63, N# 2682; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; VF/XF-
Numismatica Ferrarese
- Fecha30 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 768 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Aste
- Fecha16 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 n° 5784533-011. TOP POP, miglior esemplare certificato NGC. Grading/Status: MS 65
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Fecha1 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 323 Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1945). Buono da 2 lire del 1926. Ni. Gig. 108. Raro. BB