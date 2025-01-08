Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 857
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    81 $
Lote 857 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1924 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.742 qFDC
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 709Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lote 709
Numismatica Raponi
  • Fecha
    16 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 709 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1924 buono lire 2 Ni Gig.,216. Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 828
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 828 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1924 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 742; Gig. 106. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Lote 937
Savoca Numismatik
  • Fecha
    4 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 937 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lote 211
Art-Rite S.r.l.
  • Fecha
    25 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 211 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1924, Roma. Nickel, 10,00 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 106 q.FDC
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2655Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2655
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2655 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 791
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 791 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 792
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 792 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Good Very Fine
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1297Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1297
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1297 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Segentti da contatto Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lote 982
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    17 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 982 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lote 980
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    17 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 980 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 - Perizia Rocco di Torrepadula FDC Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lote 981
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    17 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 981 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2424Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2424
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2424 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segni al D/ Grading/Status: SPL Notes Segni al D/
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2426Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2426
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2426 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2425Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2425
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2425 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Graffio al R/ Grading/Status: SPL Notes Graffio al R/
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 99 - Numismatics, Lote 183
Art-Rite S.r.l.
  • Fecha
    13 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 183 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - Buono da 2 lire 1924. Nichel - 9,99 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 104 FDC
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2311Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2311
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2311 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2312Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2312
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segno al D/ Grading/Status: SPL Notes Segno al D/
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 501Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 501
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 501 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Periziata da Casa d'aste Montenegro come "FDC". Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1373Italia 2 liras 1924 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1373
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1373 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1924. Ni. Gig. 106. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 29. qFDC. (5224) Grading/Status: qFDC
