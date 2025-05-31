Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida46 $
Lote 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida32 $
Lote 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Thesaurus s.r.l.
- Fecha10 de diciembre de 2025
- Precio de salida208 $
Lote 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida231 $
Lote 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida231 $
Lote 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida231 $
Lote 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida23 $
Lote 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida1 $
Lote 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida12 $
Lote 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Art-Rite S.r.l.
- Fecha25 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
ACM Aste srl
- Fecha19 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Stack's Bowers
- Fecha5 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Savoca Numismatik
- Fecha2 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Grading/Status: qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Savoca Numismatik
- Fecha31 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine