Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 855
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 856
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    32 $
Lote 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 904
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    208 $
Lote 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1500
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    231 $
Lote 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1498
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    231 $
Lote 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1499
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    231 $
Lote 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1887Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1887
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1888Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1888
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    1 $
Lote 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1880Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1880
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    12 $
Lote 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2271Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2271
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 827
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 826
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lote 210
Art-Rite S.r.l.
  • Fecha
    25 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 707Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 707
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 338Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 338
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Lote 47202Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Lote 47202
Stack's Bowers
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 789
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1296Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1296
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI  Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1488
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Italia 2 liras 1923 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 271 | Blue, Lote 729
Savoca Numismatik
  • Fecha
    31 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine
