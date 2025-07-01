Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1885Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1885
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 1885 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3754Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 3754
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 3754 LOTTI - Savoia 2 lire 1916 (SPL graffio al R/) e lira 1917 (qFDC, patinata) - Lotto di 2 monete Grading/Status: SPL÷qFDC
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1410Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1410
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1410 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Gig. 103 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Numismatik Zöttl, Auction 41, Lote 719
Numismatik Zöttl
  • Fecha
    18 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 719 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 169, Lote 984
Katz Auction
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 984 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1116
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1116 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1916 - Ag - Gigante 103 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 177Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 177
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 177 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1916 quadriga briosa, Ag, Rif. Gig. 103 - Rarità C Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Coins NB, E-Auction 45, Lote 1655
Coins NB
  • Fecha
    12 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1655 Italy Kingdom 1916 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10923056) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2645Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2645
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2645 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2646Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2646
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2646 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Segnetto al bordo Grading/Status: qFDC Notes Segnetto al bordo
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2647Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2647
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2647 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Sigillata Maurizio Grangia Grading/Status: qSPL Notes Sigillata Maurizio Grangia
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 283 | Blue, Lote 600
Savoca Numismatik
  • Fecha
    6 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 600 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 166, Lote 991
Katz Auction
  • Fecha
    16 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 991 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 134Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Lote 134
17 Auctions
  • Fecha
    15 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 134 Włochy. 1916 2 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: UNC-
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 783
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 783 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Lote 683
Savoca Numismatik
  • Fecha
    12 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 683 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III - Numismatik Zöttl, Auction 38, Lote 738
Numismatik Zöttl
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 738 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1283Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1283
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1281Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1281
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1281 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1282Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1282
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1282 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL
