Italia 2 liras 1916 Víctor Manuel III
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida23 $
Lote 1885 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Fecha24 de noviembre de 2025
- Precio de salida23 $
Lote 3754 LOTTI - Savoia 2 lire 1916 (SPL graffio al R/) e lira 1917 (qFDC, patinata) - Lotto di 2 monete Grading/Status: SPL÷qFDC
Sima Srl
- Fecha25 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1410 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Gig. 103 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Numismatik Zöttl
- Fecha18 de octubre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 719 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Katz Auction
- Fecha20 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 984 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Numismatica Ferrarese
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1116 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1916 - Ag - Gigante 103 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Fecha13 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 177 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1916 quadriga briosa, Ag, Rif. Gig. 103 - Rarità C Grading/Status: BB
Coins NB
- Fecha12 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1655 Italy Kingdom 1916 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10923056) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2645 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2646 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Segnetto al bordo Grading/Status: qFDC Notes Segnetto al bordo
InAsta S.p.A.
- Fecha8 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 2647 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Sigillata Maurizio Grangia Grading/Status: qSPL Notes Sigillata Maurizio Grangia
Savoca Numismatik
- Fecha6 de septiembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 600 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Katz Auction
- Fecha16 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 991 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC
17 Auctions
- Fecha15 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 134 Włochy. 1916 2 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: UNC-
Savoca Numismatik
- Fecha2 de agosto de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 783 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Fecha12 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 683 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Numismatik Zöttl
- Fecha5 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 738 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1281 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- Fecha1 de julio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1282 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL