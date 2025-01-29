Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1878Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1878
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    75 $
Lote 1878 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1404Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1404
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1404 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1912 Quadriga Veloce. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB-BB
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lote 1426
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    15 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1426 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lote 1425
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    15 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1425 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB/SPL
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1112
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1112 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga veloce 1912 - Ag - Gigante 99 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2639Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2639
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2639 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 335Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 335
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 335 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Delicata patina su fondi brillanti Grading/Status: qFDC Notes Delicata patina su fondi brillanti
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 775
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 775 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 10 g Good Very Fine
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1272Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1272
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1992Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1992
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1992 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1991Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1991
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1991 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2508Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2508
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2508 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1912, Ag, gr. 10,03, C, GIG 99 , Grading/Status: BB+
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 67, Lote 572
BAC Numismatics
  • Fecha
    27 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 572 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1912 R. Silber. KM 46. Fast Vorzüglich
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2410Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2410
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2410 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2412Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2412
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2412 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: bel BB
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Lote 1045
Savoca Numismatik
  • Fecha
    8 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1045 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 mm, 10 g Very Fine
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2299Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2299
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2299 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB+/qSPL
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2298Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2298
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2298 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 149, Lote 1886
Katz Auction
  • Fecha
    8 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1886 Italy 2 Lire 1912 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF/XF+
Italia 2 liras 1912 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Lote 764
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    29 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 764 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 2 Lire 1912 Roma, Quadriga veloce. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta rivolto a d. e circondato da due cerchi di perline. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 735; Gig. 99. Grading/Status: BB Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: L. Giorgi (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
