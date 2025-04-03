Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III

Precio en la divisa de la subasta 500 EUR

Lote 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734)