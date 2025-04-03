Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lote 225
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Fecha
    7 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    149 $
Lote 225 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 2 Lire 1911. 27.0 mm. Silber / Silver. Gigante 98. 9.95 g. Einige Kratzer / Some Scratches. Vorzüglich / Extremely fine.
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 277Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 277
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 277 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 10, RR, Gig. 98 Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1573
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734)
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1876Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1876
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    92 $
Lote 1876 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1875Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1875
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 1875 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Cinquantenario Pag. 736; Mont. 152 AG Grading/Status: BB+
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 385Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 6, Lote 385
San Martino
  • Fecha
    22 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 385 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag , RR, Gig. 98 Grading/Status: BB/SPL Notes Sigillata Filisina Massimo
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2637Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2637
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2637 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: BB+
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 334Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 334
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3632Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3632
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3632 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1948Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1948
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Delicata patina Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III - Katz Auction, Premium Auction 165, Lote 340
Katz Auction
  • Fecha
    30 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 340 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1274Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1274
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1274 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Sigillato MB+/qBB da Nummus (Pordenone) Grading/Status: MB
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 663Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 663
ACM Aste srl
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 663 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,81. Diametro mm. 27. MB. Traccia di appiccagnolo nel campo, al centro del rovescio. RR. Grading/Status: MB Material Ag
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2506Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2506
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2506 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 9,96, RR, GIG 98, Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lote 545
Cambi Aste
  • Fecha
    28 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 545 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1911. Quadriga veloce.Busto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce. Gig. 98. Molto rara. g. 9,97. Diam. mm. 27,18. Arg. Segni di contatto. MB/BB
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 880Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 880
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 880 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,99. Diametro mm. 27. BB. RR. Grading/Status: BB Material Ag
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Lote 993
Varesi
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 993 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1911 "Quadriga", Roma MIR 1140c Pagani 734 Cu 10,00 g 27 RR BB
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III - Katz Auction, Premium Auction 150, Lote 797
Katz Auction
  • Fecha
    16 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 797 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 918Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 918
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 918 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Anverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 570Italia 2 liras 1911 Víctor Manuel III, Reverso - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lote 570
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    3 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 570 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 2 Lire 1911. AG. Gig.98. RR Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
