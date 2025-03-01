Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 850
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    127 $
Lote 850 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1910 - Quadriga veloce -D/Busto con testa nuda a d. R/Italia su quadriga veloce a s. - Ar - P.733 RARA BB+
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 276Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 276
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    254 $
Lote 276 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,97, R, Gig. 97 Grading/Status: BB-SPL
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1872Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1872
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 1872 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III - Coins NB, E-Auction 46, Lote 1275
Coins NB
  • Fecha
    26 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1275 Italy Kingdom 1910 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (718670) 9.95g XF KM 46 Estimate: 75 EUR
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lote 344Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lote 344
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 344 Regno D'Italia Vittorio Emanuele III (1900- 1943) 2 lire Quadriga veloce 1910 ROMA. Gig. 97 RARO AR
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 702Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 702
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 702 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27,00. BB. R. Grading/Status: BB Material Ag
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2634Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2634
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2634 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3631Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3631
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3631 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Segnetto al D/, leggermente lucidata
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2633Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2633
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2633 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qSPL
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Lote 946
Artemide Aste s.r.l.
  • Fecha
    6 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 946 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1910. Pag. (decimali) 733; MIR (Savoia) 1140b. AG. 9.97 g. 27.5 mm. R. Colpetti sul ciglio. qBB.
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1273Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1273
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1273 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Lucidata. Graffi e colpetti sul bordo Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1986Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1986
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1986 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lote 412Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Lote 412
Nomisma Aste
  • Fecha
    9 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 412 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2505Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2505
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2505 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,78, R, GIG 97, Grading/Status: BB/SPL
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2504Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2504
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2504 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 10, R, GIG 97, Grading/Status: MB
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 879Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 879
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 879 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. Patina. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lote 209Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lote 209
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    29 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 209 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1910 quadriga veloce, Ag Rif. Gig. 97 - Rarità R Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 917Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 917
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 917 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5049Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5049
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5049 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.4, Lote 578Italia 2 liras 1910 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.4, Lote 578
San Martino
  • Fecha
    1 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 578 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr (10,00), R, Gigante 97, BB+. Grading/Status: BB+
