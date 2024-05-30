Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 849
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    104 $
Lote 849 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1908 - Quadriga - D/Busto con testa a d. R/Quadriga a s. - Ar - P.732 qFDC/FDC
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2632Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2632
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2632 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1272Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1272
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1984Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1984
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1984 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2503Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2503
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2503 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 10,04, C, GIG 96, Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2502Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2502
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2502 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 9,91, C, GIG 96, Grading/Status: MB
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 158, Lote 876
Katz Auction
  • Fecha
    14 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 876 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver 10.03 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC with mint luster
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 916Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 916
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 916 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG R Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Lote 1360
H.D. Rauch
  • Fecha
    25 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1360 Königreich Italien.   2 Lire 1908 R, Rom Gig. 96; Pag. 732 vzgl.+ (D)
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5048Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5048
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Grading/Status: MB
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 496Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 496
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 496 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Graffietti. Grading/Status: qSPL
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lote 819
Hatria Numismatica
  • Fecha
    18 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 819 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1908 Ag. Gigante, 96. MB+
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2530Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2530
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: qSPL
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2529Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2529
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2529 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2532Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2532
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: bel BB
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2531Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2531
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Lote 1787
Katz Auction
  • Fecha
    27 de septiembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1787 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver; Vittorio Emanuele III; XF
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lote 2441
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    17 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2441 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qSPL
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Lote 2442
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    17 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2442 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qBB/BB
Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.1, Lote 684Italia 2 liras 1908 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.1, Lote 684
San Martino
  • Fecha
    30 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 684 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1908. Ag. Gr. 10,04. Gig#96. Grading/Status: qSPL
