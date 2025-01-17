Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 848
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 848 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1907 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a s. R/Aquila araldica spiegata - Ar - P.731 qSPL/BB
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 275Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 275
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    519 $
Lote 275 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1907, Ag, gr. [10,00], C, Gig. 95 Grading/Status: FDC ecc Notes Rara da reperirsi in questa conservazione. Perizia Luciani Luca
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1868Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1868
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    46 $
Lote 1868 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 700Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 700
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 700 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1907 Aquila sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lote 1424
Bertolami Fine Art
  • Fecha
    15 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1424 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1907 aquila sabauda. Gig. 95; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2630Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2630
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2630 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 330Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 330
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 330 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segnetti al D/ Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Segnetti al D/
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3630Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3630
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1907 - Nomisma 1157 AG Intensa patina Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 70, Lote 676
BAC Numismatics
  • Fecha
    26 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 676 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 772
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 772 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 10 g Good Very Fine
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 69, Lote 625
BAC Numismatics
  • Fecha
    29 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 625 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Lote 906
Savoca Numismatik
  • Fecha
    5 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 906 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 mm, 10 g Very Fine
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 878Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 878
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 878 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1907 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB.  Grading/Status: BB Material Ag
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 66, Lote 730
BAC Numismatics
  • Fecha
    22 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 730 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - BAC Numismatics, Auction 65, Lote 645
BAC Numismatics
  • Fecha
    25 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 645 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2286Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2286
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2286 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB/BB+
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2287Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2287
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2287 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segno sulla testa Grading/Status: BB Notes Segno sulla testa
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2288Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2288
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2288 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2285Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2285
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2285 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italia 2 liras 1907 Víctor Manuel III - Coins NB, E-Auction 32, Lote 870
Coins NB
  • Fecha
    17 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 870 Italy Kingdom 1907 R 2 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (1245450) 9.81g VF KM 33 Estimate: 40 EUR
