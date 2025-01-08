Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 749Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 749
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    346 $
Lote 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG In slab NGC MS 64 n° 2800712-005. Grading/Status: MS 64
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 846
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    35 $
Lote 846 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 BB+
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lote 845
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    10 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 845 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 SPL
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1866Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1866
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    23 $
Lote 1866 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1865Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1865
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 792Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 792
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 792 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2267Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2267
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2267 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2265Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2265
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 430
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 430 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1906 "Aquila Sabauda". Ag. Gig.94. qSPL
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2628Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2628
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2628 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB/BB
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2627Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2627
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2627 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qSPL
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 771
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 771 Italy. AD 1906. 2 Lire 1906 10 g Nearly Extremely Fine
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2498Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2498
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2498 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1906, Ag, gr. 9,89, C, GIG 94, Grading/Status: MB
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 877Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 877
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 877 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. qSPL. Patina. Colpetto al bordo. Grading/Status: qSPL Material Ag
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 458Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 458
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 458 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1906. Ar, gr. 10. Pagani 730. Sigillata Testa.. QFDC-FDC, segnetti di contatto. Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2283Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2283
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2283 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Lucidata Grading/Status: BB+ Notes Lucidata
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2282Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2282
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2282 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB-SPL
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lote 1104Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lote 1104
Nomisma Spa
  • Fecha
    22 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1104 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 493Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 493
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: SPL+
Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1363Italia 2 liras 1906 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lote 1363
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1363 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. (4624) Grading/Status: BB
