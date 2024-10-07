Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 748Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 748
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    288 $
Lote 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qFDC-FDC
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1862Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1862
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    208 $
Lote 1862 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Qualche segnetto al ciglio Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto al ciglio
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2264Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2264
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 428
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 428 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1905 "Aquila Sabauda" Ag. Gig. 93. C. qBB
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1388Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lote 1388
Sima Srl
  • Fecha
    25 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1388 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire Aquila Sabauda 1905 Gig. 93 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 698Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 698
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 698 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3629Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3629
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3629 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lote 769
Savoca Numismatik
  • Fecha
    2 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 769 Italy. AD 1905. 2 Lire 1905 10 g Very Fine
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1980Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1980
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1980 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: meglio di MB
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1979Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1979
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1979 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 254Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Sartor Numismatica, Auction 5, Lote 254
Sartor Numismatica
  • Fecha
    27 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 254 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1139e Gig. 93 Ag • In slab NGC MS 63 n. 6634747-021. Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 661Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 661
ACM Aste srl
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 661 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,87. BB. Colpetto al bordo. Grading/Status: BB Material Ag
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Lote 870
Thesaurus s.r.l.
  • Fecha
    11 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 870 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1905 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda a d. R/Aquila sabauda coronata - Ar - P.729 SPL+
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2496Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2496
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2496 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1905, Ag, gr. 10, C, GIG 93, Grading/Status: BB-SPL
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 542
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 542 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1905 AQUILA SABAUDA AG. 10,03 GR. qSPL/SPL
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2279Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2279
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2279 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III - GINZA COINS CO., Auction No. 121, Lote 692
GINZA COINS CO.
  • Fecha
    9 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 692 Italy, Vittorio Emanuele III 2 Lire 1905-R, KM-33. | VF
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1031Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1031
Nomisma Aste
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1031 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG In slab NGC n° 6634747-021. Grading/Status: MS 63
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lote 1181Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Lote 1181
Nomisma Spa
  • Fecha
    21 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1181 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2522Italia 2 liras 1905 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Lote 2522
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    7 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
