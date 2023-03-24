Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III

Lote 378 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire Aquila Sabauda 1904 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 9,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728).