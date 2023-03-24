Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 747Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lote 747
Nomisma Aste
  • Fecha
    14 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    692 $
Lote 747 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Grading/Status: SPL-FDC
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 273Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 273
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    980 $
Lote 273 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1904, Ag, gr. [10,00], RR, Gig. 92 Grading/Status: SPL Notes Perizia Francesco Cavaliere
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1945Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1945
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1945 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata da Simone Rocco Di Torrepadula in conservazione "SPL-FDC" Grading/Status: SPL-FDC
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2494Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2494
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2494 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,85, RR, GIG 92, Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2495Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2495
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2495 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,91, RR, GIG 92, Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 287
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 287 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1904, RR Ag 27 mm, 9,9 g, BB-SPL
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lote 377Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lote 377
Numismatica Picena SRL
  • Fecha
    17 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 377 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia (1900-1946). Da 2 lire 1904 AG. Aquila araldica. Pagani 728. MIR 1139d. Molto rara. Graffietto nel campo del dr. e lievi segnetti, altrimenti q.SPL/SPL
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lote 736Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lote 736
Nomisma Spa
  • Fecha
    2 de julio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 736 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - Astarte S.A., Web Auction 6, Lote 233
Astarte S.A.
  • Fecha
    9 de junio de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 233 ITALY. Kingdom, Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 2 Lire 1904,(Silver, 27.13 mm, 9.83 g), Roma. VITTORIO EMANUELE III Head right; under the cut of the neck, SPERANZA. Rev. REGNO D'ITALIA Golden eagle surmounted by a crown, beneath L 2 R 1904. Pagani 728. MIR 1139d. Gigante 92. Montenegro 143. Very Fine. Rare.
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.1, Lote 682Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.1, Lote 682
San Martino
  • Fecha
    30 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 682 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. Ag. Gr. 9,85. R2. Gig# 92. Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lote 79Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lote 79
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Fecha
    1 de mayo de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 79 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Vittorio Emanule III (1900-1943), 2 lire 1904 "Aquila Araldica", Ag 835/.. 27 mm 10 g. GIG 92 (MOLTO RARO) Ex NOMISMA E11 lotto 1037. (#-271) (AU) Chiusa Bistolfi qFDC.
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lote 3017
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    6 de febrero de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3017 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Colpetto BB Colpetto
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-LIVE AUCTION JANUARY 2024, Lote 855
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Fecha
    6 de enero de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 855 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 2 LIRE 1904 MIR. 1253 D AG GR. 9,86 RR MB.
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 109, Lote 2163
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    14 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2163 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Abilmente lavata qBB/BB Abilmente lavata
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - Nomisma Aste, AUCTION 5, Lote 1265
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire "Aquila sabauda" 1904 - Nomisma 1154 AG RR SPL-FDC.
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lote 955
Nomisma Spa
  • Fecha
    26 de octubre de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Colpetti al bordo, schiacciatura sul volto al D/ MB.
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Lote 1436
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    27 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG meglio di MB.
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., ASTE BOLAFFI COIN AUCTION, Lote 378
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    7 de junio de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 378 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire Aquila Sabauda 1904 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 9,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728).
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Lote 193Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Lote 193
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    28 de abril de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 193 Vittorio Emanuele III - 2 lire 1904 Roma Ag. 2 lire 1904 Roma, testa nuda a destra, sotto il collo nome autore R/ aquila araldica spiegata e coronata con scudo Sabaudo nel petto Pagani 728. Montenegro 143. RR Grading/Status: Bb41
Italia 2 liras 1904 Víctor Manuel III - GMA Numismatica Napoli srl, E-Auction 4, Lote 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Fecha
    24 de marzo de 2023
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 675 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. AG. Gig. 92. RR. Colpetto al bordo. qSPL/SPL
