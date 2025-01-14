Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III

Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, Auction n.7, Lote 272Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, Auction n.7, Lote 272
San Martino
  • Fecha
    6 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 272 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1902, Ag, gr. [10,00], R, Gig. 90 Grading/Status: SPL+/qFDC
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1858Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1858
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    75 $
Lote 1858 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1859Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1859
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    69 $
Lote 1859 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Tracce di spazzolatura Grading/Status: meglio di MB Notes Tracce di spazzolatura
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 499Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 499
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 499 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1902. Ag gr.10 Gigante 90 R. Intensa patina da vecchia raccolta. Grading/Status: QFDC/FDC
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 697Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lote 697
ACM Aste srl
  • Fecha
    19 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 697 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1902 Aquila sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27,00. qSPL. Pulita. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2620Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2620
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2620 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB+/qSPL
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 325Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 325
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 325 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL Notes Colpetti
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1978Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1978
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1978 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2492Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2492
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2492 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1902, Ag, gr. 10, R, GIG 90, Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1425
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1425 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728)
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III - Heritage Auctions Europe, Auction of May 2025 #86 – Part V, Lote 8443
Heritage Auctions Europe
  • Fecha
    23 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 8443 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire 1902-R (KM33, Gig.90) - Obv: Head right / Rev: Crowned eagle Savoy shield - XF
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 875Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 875
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 875 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1902 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. BB. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ag
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 541
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 541 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA AG. 9,97 GR. BB+
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 456Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lote 456
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 456 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Gig 90. R. Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto, Buon BB Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5043Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5043
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB+/SPL da Roberto Pedoni Grading/Status: BB+
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5044Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 5044
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2276Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2276
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2276 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: MB-BB
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2275Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2275
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2275 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2274Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2274
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2274 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB/BB+
Italia 2 liras 1902 Víctor Manuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lote 767
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    14 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 767 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA R AG. 9,92 GR. BB
