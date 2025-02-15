Italia 2 liras 1887 Humberto I

Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2024Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2024
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    208 $
Lote 2024 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2025Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2025
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    231 $
Lote 2025 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2026Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lote 2026
Nomisma Aste
  • Fecha
    15 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    173 $
Lote 2026 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1779Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1779
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    29 $
Lote 1779 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Grading/Status: bello SPL
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 724Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 724
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    173 $
Lote 724 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 725Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 725
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    173 $
Lote 725 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2219Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2219
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2219 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Lotto di due esemplari Grading/Status: MB-qBB
Italia 2 liras 1887 Humberto I - Coins NB, E-Auction 48, Lote 1449
Coins NB
  • Fecha
    24 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1449 Italy Kingdom 1887 R 2 Lire - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (7500000) 9.98g XF KM 23 Estimate: 30 EUR
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2545Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lote 2545
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2545 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Patinata Grading/Status: BB-SPL Notes Patinata
Italia 2 liras 1887 Humberto I - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Lote 1071
Savoca Numismatik
  • Fecha
    30 de agosto de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1071 Italy. AD 1887. 2 Lire 1887 10 g Very Fine
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Lote 108Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Lote 108
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    28 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 108 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 644Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lote 644
ACM Aste srl
  • Fecha
    26 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 644 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1887. Ag. Gig. 31. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL+.  Grading/Status: SPL+ Material Ag
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 823Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 823
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 823 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Italia 2 liras 1887 Humberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 501
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 501 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,99 GR. qSPL
Italia 2 liras 1887 Humberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 502
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 502 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,95 GR. BB
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lote 188Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lote 188
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    29 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 188 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4989Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4989
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4989 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lote 385Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lote 385
Pesek Auctions
  • Fecha
    10 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 385 Włochy, 2 Lire 1887, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Umberto I. Nominał : 2 liry Rok : 1887 Mennica : Rzym Waga : 9,923 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 23 Klasa : VF Uwagi dotyczące jakości : zarysowania, stonowana
Italia 2 liras 1887 Humberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lote 1519
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    22 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1519 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - Lotto di 3 monete: 2 Lire 1° Tipo 1881 Ag Gigante 25 - 2 Lire 2° Tipo 1887 Ag Gigante 31 - 1 Lira 1886 Ag Gigante 37 Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1887 Humberto I, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lote 163Italia 2 liras 1887 Humberto I, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Lote 163
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    15 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 163 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: BB/SPL
