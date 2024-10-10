Italia 2 liras 1885 Humberto I

Italia 2 liras 1885 Humberto I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lote 395
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 395 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 "1° tipo" Ag. Gig. 29. R. MB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Sima Srl, Auction 6, Lote 273Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Sima Srl, Auction 6, Lote 273
Sima Srl
  • Fecha
    24 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 273 REGNO D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 Gig.29 R AG Grading/Status: QSPL
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lote 339Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lote 339
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 339 Regno D'Italia Umberto I (1878-1900) 2 lire 1885 ROMA. Gig. 29 RARO AR BB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 147Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lote 147
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 147 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Ag Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3596Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3596
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3596 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: SPL-FDC
Italia 2 liras 1885 Humberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Lote 415
Numismatica Italia
  • Fecha
    1 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 415 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - Ist type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1885 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1885 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 26,95 Weight [g] : 9,72 Rarity : R Conservation : aF Bibliographical references : KM 23, Gigante 29, Cudazzo 1214e INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E112, L2346, 17/06/2024 - F+ - 30 (Hammer Price) NOTES :
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1203Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lote 1203
Nomisma Spa
  • Fecha
    1 de julio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1203 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchie e colpi al bordo diffusi Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 851Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lote 851
ACM Aste srl
  • Fecha
    8 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 851 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1885. Ag. Gig. 29. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. BB+. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: BB+ Material Ag
Italia 2 liras 1885 Humberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 499
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 499 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1885 ROMA R AG. 9,89 GR. BB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2339Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2339
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2339 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: meglio di MB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2340Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., Auction 117, Lote 2340
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    15 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2340 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 841Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 841
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 841 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: qFDC
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4988Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4988
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4988 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchia al D/ e colpetti al bordo Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2191Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2191
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2191 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2189Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lote 2189
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    18 de febrero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2189 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetti
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 474Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lote 474
Nomisma Aste
  • Fecha
    11 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 474 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1885 Humberto I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lote 745
Hatria Numismatica
  • Fecha
    18 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 745 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 Ag. Gigante, 29. Rara. BB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 209Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lote 209
Roccaro Collezioni
  • Fecha
    12 de diciembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 209 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Roma, Ag, Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1885 Humberto I, Anverso - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lote 353Italia 2 liras 1885 Humberto I, Reverso - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lote 353
Numismatica Picena SRL
  • Fecha
    17 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 353 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 2 lire 1885 AG. Pagani 595. MIR 1101e. Rara. SPL
Italia 2 liras 1885 Humberto I - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Lote 186
Art-Rite S.r.l.
  • Fecha
    10 de octubre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 186 UMBERTO I (1878-1900) - 2 lire 1885, I tipo.Argento - 10,01 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante.Gigante 29 Raro m.SPL
