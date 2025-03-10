Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II

Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1758Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lote 1758
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    16 $
Lote 1758 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 696Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 696
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    923 $
Lote 696 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2192Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2192
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2192 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn, 109. Auktion, Lote 984
Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
  • Fecha
    12 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 984 Italien-Königreich Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 2 Lire 1863, N/BN-Neapel In PCGS-Slab mit der Bewertung MS62 Montenegro 196 Pagani 506 Vorzüglich-prägefrisch
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1059
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1059 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Napoli - Ag - Gigante 56 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lote 1060
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    13 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1060 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Torino - Ag - Gigante 57 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3568Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3568
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3568 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N Stemma - Nomisma 905 AG Minimo graffietto al D/ ma bellissimo esemplare Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1920Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1920
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1920 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1921Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1921
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1921 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1923Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1923
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1923 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 T Stemma Pag. 507; Mont. 195 NC AG Grading/Status: qBB
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1922Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lote 1922
InAsta S.p.A.
  • Fecha
    30 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1922 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma e Valore AG 2 monete Grading/Status: qBB Notes 2 monete -
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2464Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - San Martino, E-Live Auction 5, Lote 2464
San Martino
  • Fecha
    8 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2464 Napoli, Vittorio Emanuele II (1861 - 1878) - 2 Lire, 1863, Ag, gr. 10, C, GIG 56, Lucidata Grading/Status: BB
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 790Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Aste, Auction 10, Lote 790
Nomisma Aste
  • Fecha
    24 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 790 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lote 932
Numismatica Ferrarese
  • Fecha
    17 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 932 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Valore 1863 Napoli - Ag - Gigante 58 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 20, Lote 193
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 193 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 2 Lire 1863 Napoli, II° Tipo. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Valore su due righe tra due rami di alloro legati da fiocco. Pag. 508; Gig. 58. Rara. Grading/Status: Colpo nel bordo. q. SPL Notes The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 454
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 454 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA NAPOLI AG. 10,01 GR. BB-SPL
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Varesi, Numismatic Auction 85, Lote 948
Varesi
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 948 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 2 Lire 1863 Torino MIR 1083d Pagani 507 Ag 10 g circa 27 mm • Sigillata BB/SPL da Emilio Tevere
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lote 453
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 453 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA TORINO AG. 9,87 GR. BB/BB+
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4944Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lote 4944
Nomisma Spa
  • Fecha
    12 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 4944 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Hairlines Grading/Status: SPL
Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Anverso - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lote 383Italia 2 liras 1863 Víctor Manuel II, Reverso - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lote 383
Pesek Auctions
  • Fecha
    10 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 383 Włochy, 2 Lire 1863, Turyn Opis pozycji Stan zachowania: aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele II. Nominał : 2 liry Rok : 1863 Mennica : Turyn Waga : 9,992 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 6a Klasa : aEF Uwaga jakościowa : rysy na krawędziach, stonowana
