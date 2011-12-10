Italia 2 liras 1861 Víctor Manuel II
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 812 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II, 1861-1878. - 2 Lire 1861 Torino, I Tipo. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro. Pag. 504; Gig. 54. Estremamente Raro. Grading/Status: q. BB
Hatria Numismatica
- Fecha18 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 671 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 2 lire 1862N Ag. Gigante, 55. Perizia Erpini. Molto rara. MB+
Hatria Numismatica
- Fecha18 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 672 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 2 lire 1863N Ag. Gigante, 56. MB/MB-BB
Aurora Numismatica
- Fecha9 de octubre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 294 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 2 Lire 1861 Torino, RRR Ag 27 mm 9,72 g, MB
Bolaffi S.p.A.
- Fecha26 de mayo de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 813 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Non comune - Sigillata ("q.FDC") (Bol. n. R6) (Gig. n. 56) (Mont. n. 196) (Pag. n. 506).
Bolaffi S.p.A.
- Fecha26 de mayo de 2022
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 814 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 10,06 - q.FDC (Bol. n. R6) (Gig. n. 56) (Mont. n. 196) (Pag. n. 506).
Numismatica Ars Classica Spa
- Fecha1 de diciembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 30 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 2 Lire 1863, Napoli argento gr. 10,05. Pagani 506, MIR 1083b. NGC5782310-015 MS67. Fdc Ex asta NAC 44, Milano 2007, n. 928. Migliore ed unico esemplare certificato MS67.
Numismatica Ars Classica Spa
- Fecha1 de diciembre de 2021
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 6 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 2 Lire 1861, Torino argento gr. 9,94. D/ VITTORIO EMANUELELE II Testa a destra, sotto FERRARIS, in basso 1861. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma sabaudo coronato, tra due rami crescenti di lauro, attorno collare dell’Annunziata, in basso T L•2 B. Contorno: incuso FERT FERT FERT tra nodi e rosette. Pagani 504, MIR 1083a. NGC3936384-006 MS64. Rarissima. Fdc .
The Coinhouse Auctions
- Fecha28 de marzo de 2020
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 420 Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II, 2 Lire Silver 1861 T (B in shield), Head right, KM 6.1, VF, EXTREMELY RARE !.
Numismatica Ferrarese
- Fecha15 de diciembre de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 460 Vittorio Emanuele II - Vittorio Emanuele II (1861-1878) Scudo da 5 Lire 1861 Torino (2°Tipo) - Periziato BB+ - RR MOLTO RARO - Ag .
Nomisma Spa
- Fecha2 de octubre de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 3013 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1861 T stemma - Nomisma 903 AG RR B.
Bolaffi S.p.A.
- Fecha30 de mayo de 2019
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 64 2 Lire 1862 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara (Bol. n. R6) (Gig. n. 55) (Mont. n. 194) (Pag. n. 505)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha29 de noviembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 154 2 Lire 1862 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Raro - Di qualità molto buona, con fondi ancora lucenti (C.N.I. I/466/22) (Bol. n. R6) (Mont. n. 194) (Pag. n. 505)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha29 de noviembre de 2018
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1017 2 Lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Colpetto al diritto (Bol. n. R6) (Gig. n. 54) (Mont. n. 192) (Pag. n. 504)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha30 de noviembre de 2017
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1094 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 1 Lire Stemma 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi ritocchi al diritto, ma in generale di buona qualità - In lotto anche 1 Lire 1867 Torino e 2 Lire 1862 Napoli (Bol. n. R5) (Gig. n. 61) (Mont. n. 199) (Pag. n. 511)
Varesi
- Fecha29 de abril de 2015
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 736 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 2 Lire 1861 Torino. MIR 1083a Pag. 504 Ag g 9,62 Rarissima MB
Varesi
- Fecha29 de abril de 2014
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1121 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 2 Lire 1861 Torino. MIR 1083a Pag. 504 Ag g 9,62 Rarissima MB MB
Nomisma Spa
- Fecha26 de octubre de 2013
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 1442 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1861 T stemma - Pag. 504; Mont. 192 AG RRR Sigillato MB/BB da Rocco di Torrepadula qMB
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
- Fecha10 de diciembre de 2011
- Precio de salida—
- Precio de venta—
Lote 1319 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel II (1861-1878), AR 2 lire, 1861 T, Turin. Ref.: M., 54; G., 192. Très Rare.