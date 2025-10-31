Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III

Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lote 227
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Fecha
    7 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    888 $
Lote 227 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, X.E.F., R, Rom. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33 / KM 72. 8.80 g. Sehr schön / Very fine.
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Lote 228
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Fecha
    7 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    869 $
Lote 228 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, R. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33. 8.76 g. Gereinigt / cleaned. Schön / Fine.
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1622
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    1153 $
Lote 1622 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1627
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 1627 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1626
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    692 $
Lote 1626 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,82 - Lieve graffio al diritto, q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1623
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    923 $
Lote 1623 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1628
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    577 $
Lote 1628 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,80 - Migliore di SPL (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy, Auction Numismatique, Lote 503
Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    692 $
Lote 503 ITALIE Victor Emmanuel III (1900-1946) 100 lire or. 1931. 8,82 g. Fr. 33. Brillant de frappe. Presque superbe.
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Auktionshaus Rapp, Rapp Auktion 2025, Lote 2044
Auktionshaus Rapp
  • Fecha
    24 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    745 $
Lote 2044 100 Lire 1931, Vittorio Emanuele III., Fb. 33, vorzüglich.
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Lote 242
Katz Auction
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    58 $
Lote 242 Italy 100 Lire 1931 (X) R KM# 72, Fr# 33, N# 21256; Gold (.900) 8.80 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 11540 pcs.; UNC with mint luster
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH, Herbstauktion 109, Lote 651
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 651 ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 100 Lire 1931 R, Rom. 8,79g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free Standard Standard taxation GOLD, vz KM 72; Frbg.33
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Pandolfini Casa d'Aste, Online Auction 1363, Lote 37
Pandolfini Casa d'Aste
  • Fecha
    14 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 37 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) – 100 Lire 1931 Anno IX – Zecca: Roma – D: effigie del Re a sinistra – R: allegoria dell'Italia stante su prora - SPL+ (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Au) Estimate: 800-1200 EUR
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 492
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 492 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1132
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1132 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,80. Diam. mm. 23,68. Oro. Lievi graffi. SPL
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1133
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1133 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,79. Diam. mm. 23,68. Oro. Segni di contatto. SPL
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Constantin Coins, Auction 3, Lote 213
Constantin Coins
  • Fecha
    7 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 213 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Winz. Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Constantin Coins, Auction 3, Lote 212
Constantin Coins
  • Fecha
    7 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 212 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Vorzüglich-Stempelglanz
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lote 329
Varesi
  • Fecha
    5 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 329 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 A. IX, Roma MIR 1118a Pagani 646 Au 8,84 g 24 mm FDC
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lote 330
Varesi
  • Fecha
    5 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 330 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 IX "Italia su prora", Roma MIR 1118a Pagani 656 Au 8,79 g 24 mm q.FDC
Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Lote 5Italia 100 liras 1931 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Lote 5
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Fecha
    31 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 5 100 Lire Italia su prora 1931, anno IX, periziato SPL-FDC; oro 900 peso 8,8 g
