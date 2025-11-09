Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha12 de diciembre de 2025
- Precio de salida3460 $
Lote 613 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1923 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra, alla sinistra in due righe il valore; sotto il segno di zecca. Alla destra, in tre righe, la data. Pagani 644. Montenegro 12. 32.4 g. - Ø 35 - R Grading/Status: Spl57
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida2884 $
Lote 1607 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida2538 $
Lote 1608 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida3460 $
Lote 1478 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,23 - q.FDC (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida2307 $
Lote 1610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida3460 $
Lote 1605 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Migliore di SPL (Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida3460 $
Lote 1606 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Difetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida2307 $
Lote 1612 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Lievi colpetti sul contorno, BB (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida2307 $
Lote 1609 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lievi segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida5190 $
Lote 1604 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida2307 $
Lote 1611 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Chaponnière & Firmenich SA
- Fecha23 de noviembre de 2025
- Precio de salida3724 $
Lote 507 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.21 g. 20'000 ex. UNC lightly cleaned
Chaponnière & Firmenich SA
- Fecha23 de noviembre de 2025
- Precio de salida3724 $
Lote 506 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.25 g. 20'000 ex. NGC MS 61 MATTE
Nomisma Spa
- Fecha17 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 2242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1923 - Nomisma 1051 AU R Minimo colpetto al bordo Grading/Status: SPL
GINZA COINS CO.
- Fecha15 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 997 Italy, Vittorio Emanuele III gold Matte Proof 100 Lire 1923-R, KM-65, FR-30, NGC(PF63+ MATTE). | MATTE UNC PROOF
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 489 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 35,03. Oro. Colpetti. SPL
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1128 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 488 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio. VIDEOTesta di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 34,99. Oro. SPL/FDC
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1129 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Fecha9 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 814 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 100 lire 1923 Roma, “Fascione”. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 644; Gig. 7. Rara. Grading/Status: Colpetto. SPL Notes Autore: A. Motti (diritto).Tiratura: 20.000 esemplariCome spesso accade nella storia della numismatica, le monete non sono solo un mezzo di pagamento, ma diventano degli strumenti per celebrare eventi, personaggi, ricorrenze.E’ questo il caso del 100 Lire “Fascio”, splendida moneta disegnata da Attilio Motti che commemora il primo anniversario della marcia su Roma.Questa moneta è uno strumento per celebrare eventi, persNon ebbe corso legale non avendo mai circolato come mezzo di pagamento: era acquistabile all’epoca per la somma di lire 300.