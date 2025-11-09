Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III

Lote 814 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 100 lire 1923 Roma, “Fascione”. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 644; Gig. 7. Rara. Grading/Status: Colpetto. SPL Notes Autore: A. Motti (diritto).Tiratura: 20.000 esemplariCome spesso accade nella storia della numismatica, le monete non sono solo un mezzo di pagamento, ma diventano degli strumenti per celebrare eventi, personaggi, ricorrenze.E’ questo il caso del 100 Lire “Fascio”, splendida moneta disegnata da Attilio Motti che commemora il primo anniversario della marcia su Roma.Questa moneta è uno strumento per celebrare eventi, persNon ebbe corso legale non avendo mai circolato come mezzo di pagamento: era acquistabile all’epoca per la somma di lire 300.