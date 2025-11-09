Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III

Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 613Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lote 613
Casa d'Aste Montenegro
  • Fecha
    12 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    3460 $
Lote 613 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1923 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra, alla sinistra in due righe il valore; sotto il segno di zecca. Alla destra, in tre righe, la data. Pagani 644. Montenegro 12. 32.4 g. - Ø 35 - R Grading/Status: Spl57
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1607
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    2884 $
Lote 1607 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1608
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    2538 $
Lote 1608 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1478
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    3460 $
Lote 1478 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,23 - q.FDC (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1610
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    2307 $
Lote 1610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1605
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    3460 $
Lote 1605 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Migliore di SPL (Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1606
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    3460 $
Lote 1606 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Difetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1612
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    2307 $
Lote 1612 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Lievi colpetti sul contorno, BB (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1609
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    2307 $
Lote 1609 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lievi segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1604
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    5190 $
Lote 1604 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1611
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    2307 $
Lote 1611 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 20, Lote 507
Chaponnière & Firmenich SA
  • Fecha
    23 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    3724 $
Lote 507 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.21 g. 20'000 ex. UNC lightly cleaned
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 20, Lote 506
Chaponnière & Firmenich SA
  • Fecha
    23 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    3724 $
Lote 506 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.25 g. 20'000 ex. NGC MS 61 MATTE
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2242Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lote 2242
Nomisma Spa
  • Fecha
    17 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1923 - Nomisma 1051 AU R Minimo colpetto al bordo Grading/Status: SPL
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - GINZA COINS CO., Auction 37, Lote 997
GINZA COINS CO.
  • Fecha
    15 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 997 Italy,　Vittorio Emanuele III gold Matte Proof 100 Lire 1923-R, KM-65, FR-30, NGC(PF63+ MATTE). | MATTE UNC PROOF
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 489
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 489 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 35,03. Oro. Colpetti. SPL
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1128
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1128 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 488
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 488 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio. VIDEOTesta di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 34,99. Oro. SPL/FDC
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lote 1129
Cambi Aste
  • Fecha
    11 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1129 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Italia 100 liras 1923 Víctor Manuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lote 814
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Fecha
    9 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 814 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 100 lire 1923 Roma, “Fascione”. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 644; Gig. 7. Rara. Grading/Status: Colpetto. SPL Notes Autore: A. Motti (diritto).Tiratura: 20.000 esemplariCome spesso accade nella storia della numismatica, le monete non sono solo un mezzo di pagamento, ma diventano degli strumenti per celebrare eventi, personaggi, ricorrenze.E’ questo il caso del 100 Lire “Fascio”, splendida moneta disegnata da Attilio Motti che commemora il primo anniversario della marcia su Roma.Questa moneta è uno strumento per celebrare eventi, persNon ebbe corso legale non avendo mai circolato come mezzo di pagamento: era acquistabile all’epoca per la somma di lire 300.
