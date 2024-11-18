Italia 100 liras 1903 Víctor Manuel III
Nomisma Aste
- Fecha14 de diciembre de 2025
- Precio de salida13841 $
Lote 707 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1903 - Nomisma 1045 AU RRR Minimi segnetti da contatto al D/. Grading/Status: qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Fecha4 de diciembre de 2025
- Precio de salida11534 $
Lote 1453 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,24 - Rara - Cert. #8586306-003 (Bol. n. R39) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 638)
Nomisma Aste
- Fecha22 de noviembre de 2025
- Precio de salida11534 $
Lote 736 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1903 - Nomisma 1045 AU RR Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 483 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1903. Aquila Sabauda. VIDEOTesta di Vittorio Emanuele III a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 1. Molto rara. g.32,18. Diam. mm. 34,99. Oro. Colpi e lievi graffi. Fondi lucenti. SPL
Cambi Aste
- Fecha11 de noviembre de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1125 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1903. Aquila Sabauda.Testa di Vittorio Emanuele III a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 1. Molto rara. g. 32,19. Diam. mm. 34,86. Oro. Graffi e segni di contatto. SPLSigillata Emilio Tevere (SPL).
Casa d'Aste Montenegro
- Fecha13 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 428 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto Esemplare rarissimo in questa perfetta conservazione eccezionale sono a noi noti pochissimi esemplari in questa superba qualità CNI 10. Pagani 638. Montenegro 01. 32.32 g. - Ø 35 - RR Grading/Status: Fdc69
Numismatica Ars Classica Spa
- Fecha10 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 631 Savoia. Vittorio Emanuele III re d'Italia, 1900-1946 Da 100 lire 1903, AV. Pagani 638. MIR 1114a. Friedberg 22. Molto rara. q.Fdc In slab NGC MS 62, certificato n. 8358337-007.
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1443 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R39) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 638)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha5 de junio de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1444 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,23 - Rara - Lievi tracce di pulitura, SPL (Bol. n. R39) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 638)
Art-Rite S.r.l.
- Fecha20 de mayo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 151 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1903, Roma. Oro, 32,25 gr. - Diam. 35 mm. Dritto: Testa nuda a sinistra, in basso SPERANZA; - Rovescio: Aquila spiegata coronata, con scudo sabaudo caricato in petto. Nomisma 1045, Gigante 1 Molto raro Lievissimi graffietti. Piacevole esemplare. m.SPL
Nomisma Spa
- Fecha10 de abril de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 849 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1903 - Nomisma 1045 AU RR Consueti segnetti da contatto e graffietti al D/ Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Fecha23 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1903 - Nomisma 1045 AU RR Lievi segnetti di contatto su fondi speculari. Esemplare sopra la media. Grading/Status: qFDC-FDC
Aurora Numismatica
- Fecha18 de marzo de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 223 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 100 Lire 1903, coniati 996 esemplari, RR Au 35 mm, 32,13 g, leggermente pulita altrimenti SPL
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
- Fecha29 de enero de 2025
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 564 EUROPÄISCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN. ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Victor Emanuel III., 1900-1946 Hier geht's zur Video-Besichtigung 100 Lire 1903 R, Rom. 29,03 g Feingold. Fb. 22; Pagani 638; Schl. 78. In US-Plastikholder der NGC mit der Bewertung MS 61 (6638955-006). GOLD. RR Nur 966 Exemplare geprägt. Vorzüglich-Stempelglanz
Bertolami Fine Art
- Fecha12 de diciembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 703 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900 - 1943). 100 lire 1903 "Aquila araldica". Au (32,20 g; 35 mm) Gig. 1. RR. SPL. Coniata in 966 esemplari. Splendido esemplare.
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1379 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Sigillata da Emilio Tevere (30.06.1999 - "SPL+") (Bol. n. R39) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 638)
Bolaffi S.p.A.
- Fecha28 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 1246 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,25 - Rara - Migliore di SPL (Bol. n. R39) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 638)
Numismatica Ars Classica Spa
- Fecha26 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 851 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia, 1900-1946 Da 100 lire 1903, AV 32,25 g. Pagani 638. MIR 1114a. Friedberg 22. Molto rara. q.Fdc In slab NGC MS 62, certificato n. 6648433-001. Ex asta Hess-Leu 35, 1967, 461 e proveniente dalla collezione Giuseppe Ravanelli. §
Münzenonline
- Fecha22 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta
Lote 846 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Victor Emanuel III., 1900-1946 100 Lire 1903 R, Rom. 29,03 g Feingold. Fb. 22; Pagani 638; Schl. 78. bis unzirkuliert, minimal berieben
Varesi
- Fecha18 de noviembre de 2024
- Precio de salida
- Precio de venta—
Lote 213 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1903 "Aquila araldica", R, Roma MIR 1114a Pagani 638 Au 32,25 g 35 mm RR • Hairlines; rovescio dai fondi lucenti q.SPL/SPL